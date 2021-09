Der chinesische Batteriehersteller BYD und sein Service-Partner EFT Systems bieten einen Inbetriebnahme-Service für den Gewerbespeicher Battery-Box Commercial an, um Installateure zu entlasten und eine zuverlässige Inbetriebnahme unter Einhaltung aller Sicherheits- und Gewährleistungsanforderungen zu gewährleisten.

BYD, ein weltweit führender Hersteller wieder aufladbarer Lithium-Batterien, sowie der offizielle Service-Partner für die BYD Battery-Box, EFT Systems, bieten ab Oktober 2021 einen Inbetriebnahme-Service für die Battery-Box Commercial an. Zukünftig können Installateure und Großhändler damit zunächst deutschlandweit auf einen zuverlässigen Inbetriebnahme-Baustein in der Projektierung gewerblicher Energiespeicherprojekte zurückgreifen.

Gewerbespeicher konnten im Jahr 2020 mit fast 66 Prozent relativem Marktwachstum gegenüber dem Vorjahr bereits einen kräftigen Zuwachs unter den stationären Batteriespeichern verzeichnen. „Dieser Trend wird sich den Prognosen zufolge ungebrochen fortsetzen. Gründe dafür sind unter anderem die Elektromobilität, der Aufbau von Ladeinfrastrukturen, steigende Energiepreise und neuen Geschäftsmodelle zur Verbrauchsoptimierung“, erklärt Julia Chen, Global Director, BYD Battery-Box. „Mit dem Inbetriebnahme-Service wollen wir Installateure und Großhändler bei der Bewältigung der rasant steigenden Projektnachfrage unterstützen.“

Einfacher in Projekten einsetzen

Energielösungen auf Basis Erneuerbarer Energie für Gewerbetreibende erfordern meist eine individuelle Projektierung und Auslegung. „Mit unserem Service bieten wir nun die zuverlässige und planbare Inbetriebnahme der Battery-Box Commercial als verlässlichen Baustein in der Projektierung an. So wird es Installateuren in Zukunft möglich sein, ohne produktspezifische Zertifizierung den Speicher schnell, sicher und einfach in ihren Projekten einzusetzen“, so Christian Bausch von EFT-Systems.

Der Inbetriebnahme Service umfasst die fachliche Begleitung des Installateurs bei den vorbereitenden Arbeiten zum Aufbau sowie die Inbetriebnahme des Speichersystems vor Ort. Die batterieseitige DC-Verbindung wird durch eine zertifizierte Fachkraft gemäß den Herstellervorgaben installiert. Der Service beinhaltet zudem Sicherheitsprüfungen in Übereinstimmung mit den aktuellen Sicherheitsstandards und -vorgaben. Die Konfiguration aller Komponenten des Speichersystems und die Inbetriebnahme des Gesamtsystems erfolgen im Anschluss. Die Inbetriebnahme wird somit auch gemäß der technischen Vorgaben für die Herstellergarantie von BYD umgesetzt. Somit muss der Installateur keine Investition in Sonderwerkzeug oder Schulungen erbringen.

Battery-Box Commercial

Die BYD Battery-Box Commercial ist der größte Speicher der Battery-Box Systemfamilie und für gewerbliche und industrielle Anwendungen gedacht. Bei den Modellen C130 (131 kWh) und C230 (233 kWh) bringt der REFUstore 88kW Leistung. Die Anbindung in das kundenseitige Energiesystem erfolgt AC-seitig. Das integrierte EMS erlaubt laut Hersteller Anwendungen wie Peak-Shaving und die Eigenbedarfserhöhung. Für komplexere Vorhaben, wie einer dynamischen Lastregelung von Ladeinfrastruktur, ist eine einfache Einbindung in ein übergeordnetes Energy-Management-System möglich. Im Marktvergleich zeichnen sich laut Hersteller insbesondere die Kapazitätsreserven des Systems aus. Die Lithiumeisenphosphat-Batteriezellen bilden die Basis für einen sicheren, leistungsfähigen Speicher, der Gewerbekunden auf dem Weg zur Energiewende unterstützt.

Der Inbetriebnahme-Service von BYD und EFT-Systems ist ab Oktober auf Anfrage bei Großhändlern verfügbar.

30.9.2021 | Quelle: BYD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH