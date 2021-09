Die Zusatzerlöse von Biogasanlagen mit einer flexiblen Fahrweise haben sich in den letzten Monaten verdoppelt. Der Strom-Direktvermarkter Energy2market geht davon aus, dass in Zukunft vermehrt mit hohen Preisschwankungen am Spotpreismarkt zu rechnen ist, die flexibilisierte Biogasanlagen nutzen können.

nutzen können.

Die Preisentwicklung am Spotpreismarkt hat in den letzten Wochen ordentlich an Dynamik gewonnen, beobachten die Trading-Spezialisten des Direktvermarkters Energy2market (e2m). Sie empfehlen Betreibern von flexibilisierten EE-Anlagen, diese Entwicklung zu nutzen. Am 22.09.2021 erreichte der Spotpreis zwischen 8 und 9 Uhr mit 213,81 €/MWh seinen aktuellen Höchststand in diesem Jahr. Am gleichen Tag wurde von 23 bis 24 Uhr die günstigste Stunde mit 90,01 €/MWh bepreist. Die Preisspreizung ist insbesondere interessant für flexibilisierte Biogasanlagen. Also für Biogas-Anlagenbetreiber, die flexibel Strom produzieren und diese Leistung stundengenau platzieren können.

Ausstieg aus fossilen Energieträgern beschleunigt die Entwicklung

Mit hohen Preisschwankungen ist in Zukunft vermehrt zu rechnen. Aktuell beeinflussen gestiegene Rohstoffpreise und wachsende Kosten für CO 2 -Zertifikate die Preise. Es ist zu vermuten, dass der Ausstieg aus fossilen Energieträgern wie Kohle und die wachsende Bedeutung von erneuerbaren Energieträgern wie Wind und Solar, aber auch Biogas, die Entwicklung beschleunigen wird. Für die Anbieter von EE-Anlagen ergeben sich damit neue nachhaltige Marktchancen.

Flexibilisierte Biogasanlagen: Fahrplantreue lohnt sich

Je näher das Erzeugungsverhalten von flexibilisierten Biogasanlagen am Marktbedarf ausgerichtet ist, desto höher steigt derzeit das Erlöspotenzial. Die Zusatzerlöse mit einer flexiblen Fahrweise haben sich in den letzten Monaten verdoppelt und werden langfristig weiter steigen.

Die e2m hat bereits vor zwei Jahren ihren Optimierungs-Service OptimusFlex vorgestellt. Damit stellt das Unternehmen für Betreiber automatisiert erzeugte Fahrpläne bereit, um optimale Ergebnisse an den Börsen zu erzielen. Mit der Optimierung der Fahrpläne wird die Preisdynamik optimal genutzt.

30.9.2021 | Quelle: Energy2market | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH