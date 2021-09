Für die weltweite Energiewende und den Klimaschutz braucht man einen Zubau der Photovoltaik im Terawattbereich. Laut Forschenden von Fraunhofer ISE und PIK reichen die Rohstoffe dafür nur aus, wenn ein hohes Innovationstempo gehalten wird.

Ein kosteneffizienter Klimaschutz erfordert nach Einschätzung von Forscher:innen die Installation von insgesamt 20 bis 80 Terawatt (TW) Photovoltaik-Leistung bis 2050 und 80 bis 170 TW bis 2100. Das ist mindestens hundertmal mehr als die bis Ende 2020 installierten 707 GW. Ein Forscherteam des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) hat nun untersucht, ob ein solches Wachstum der Photovoltaik im Terawattbereich aus Ressourcensicht machbar ist – und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Sie kommen sie zu dem Ergebnis, dass man das derzeit hohe Innovationstempo beibehalten muss, um Ressourcenengpässe zu vermeiden.

Die Photovoltaik (PV) ist die wichtigste Technologie für erneuerbare Energien zur kostenoptimierten Eindämmung des Klimawandels. Doch man diskutiert den damit verbundenen hohen Ressourcenbedarf nach Einschätzung der Forscher:innen des Fraunhofer ISE selten. In der Studie hat das Forschungsteam den Ressourcenbedarf für eine PV-Industrie im Terawatt-Maßstab abgeschätzt, die für die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C erforderlich ist. Sie konzentrierten sich dabei auf die wichtigsten Ressourcen, die unabhängig von der Art der verwendeten Technologie nötig sind. Nämlich Energie, Flachglas, Kapitalinvestitionen und als exemplarisches Metall Silber.

Technologische Lernkurve hält Ressourcennachfrage in vernünftigen Grenzen

Die Analyse zeigt, dass ohne kontinuierliche technologische Fortschritte die Ressourcenbeschränkungen den Einsatz der Photovoltaik im Terawattbereich höchstwahrscheinlich behindern werden. „Glücklicherweise entwickelt sich die Photovoltaik-Technologie ständig weiter. Und neue Systeme sind effizienter und verbrauchen bei der Produktion weniger Ressourcen“, erklärt Jan Christoph Goldschmidt, Gruppenleiter Neue Solarzellen-Konzepte am Fraunhofer ISE „Wir müssen diese Entwicklung auch langfristig in der Zukunft beibehalten.“ Schon jetzt entwickeln Forscher:innen im Labor technologische Lösungen wie Tandemsolarzellen auf Perowskit-Basis im Labor. Diese versprechen hohe Wirkungsgrade bei niedrigen Kosten und geringem Ressourcenverbrauch.

„Die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5° C bei niedrigsten Kosten erfordert eine 7 bis 14-fache Steigerung der PV-Kapazität bis 2030 und einen kontinuierlichen Ausbau danach“, erklärt Robert Pietzcker vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Der Aufbau der globalen Photovoltaik-Infrastruktur wird einige Prozent des Emissions-Budgets aufbrauchen, das mit dem 1,5-Grad-Ziel kompatibel wäre, schätzen die Autoren unter der Annahme einer fortgesetzten technologischen Entwicklung ab. Dann wird die Photovoltaik aber mehr als die Hälfte des globalen Elektrizitätsbedarfs abdecken.

„Weil das verbleibende Budget so knapp ist, ist es wichtig, dass auch die Photovoltaik so schnell wie möglich hoch effizient wird“, betont Lukas Wagner vom Fraunhofer ISE. Langfristig werden nur 4 bis 11 Prozent des jährlich aus der Photovoltaik erzeugten Stroms für die Produktion von PV-Systemen benötigt, sowohl für den Ersatz als auch für den weiteren Ausbau der Kapazitäten, so die Studie. Dieser „Eigenverbrauch“ ist vergleichbar mit dem der derzeitigen fossilen Energietechnologien. Die prognostizierten jährlichen Investitionen liegen ebenfalls in der gleichen Größenordnung wie die Umsätze der derzeit größten Öl- und Gasunternehmen.

Photovoltaik im Terawattbereich erhöht Glasnachfrage

Die massive Ausweitung der PV-Produktion wird auch die Glasnachfrage erhöhen, aber die fortgesetzte Steigerung des Modulwirkungsgrads verringert die pro Watt benötigte Modulfläche. Das Team schätzt die jährlich produzierte Modulfläche für das Jahr 2100 auf 12.000 bis 22.000 Quadratkilometer. Das entspricht in etwa der gesamten derzeitigen weltweiten Flachglas-Produktion. Aus Ressourcensicht ist dies wahrscheinlich nicht kritisch, da Sandvorkommen reichlich vorhanden sind und Glas recycelbar ist. Aber die aktuelle Produktion benötigen bereits andere Anwendungen, so dass man für die Solarenergie die Produktionskapazitäten dringend erweitern muss.

Bei Silber gibt es einen starken historischen Trend zur Verringerung der Silbermenge aufgrund der hohen Preise und Verbesserungen in der Drucktechnik. Kann diese Entwicklung beibehalten werden, wird der Gesamtsilberverbrauch unter 18.000 Tonnen bleiben oder könnte im besten Fall in etwa auf dem heutigen Niveau bleiben. Indium, das für transparente leitfähige Oxide in Mehrfachzellen verwendet wird, ist ein weiteres Element, das kritisch werden könnte.

Ersatz von Indium ist Herausforderung

„Die Ergebnisse unserer Studie bedeuten, dass einige dringende Aufgaben angegangen werden müssen“, betont Goldschmidt. „Die Entwicklung emissionsarmer PV-Technologien sollte Priorität haben, ein rascher Ausbau der Flachglas-Produktionskapazitäten innerhalb der nächsten zehn Jahre ist notwendig und wir brauchen Recyclinganlagen, die die enormen Materialströme bewältigen können. Außerdem müssen wir die Technologien für Tandemsolarzelle in die Industrie übertragen, um die erforderlichen hohen Wirkungsgrade zu erreichen, und der Ersatz von Indium in transparenten leitenden Schichten ist nach wie vor eine Herausforderung“. Aktuelle und künftige Investitionen müssen daher nicht nur auf die Kapazitätserweiterung abzielen, sondern auch auf die Aufrechterhaltung des derzeit hohen Innovationstempos mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, so die Forscher:innen.

30.9.2021 | Quelle: Fraunhofer ISE, PIK | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH