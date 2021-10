Aufgrund des starken Auftragsvolumens benötigt das Unternehmen Akotec aus Angermünde mehr Platz für die Produktion von Vakuumröhren-Kollektoren und neue Mitarbeiter. Die bisherige Produktionshalle wird um 200 Quadratmeter vergrößert.

Ende September erfolgte beim Solarkollektor-Hersteller Akotec in Angermünde eine Umsetzung der Trafostation. Der Grund für die Versetzung ist eine geplante Erweiterung des Hallengebäudes, in dem die Produktion der Akotec Solarkollektoren stattfindet.

Obwohl die Pandemie große Spuren in der Wirtschaftlichkeit vieler Unternehmen hinterlassen hat, ist das Angermünder Unternehmen Akotec auf Erfolgskurs. Das Unternehmen ist Produzent für Vakuumröhren-Solarkollektoren und exportiert seine Produkte in die ganze Welt. Da das Auftragsvolumen täglich wächst, benötigt Akotec mehr Produktions- und Lagerkapazität. Diesem Vorhaben wurde nun durch die Stadt Angermünde eingewilligt. Aus diesem Grund erfolgte am 20. September die Umsetzung der Trafostation, da die bisherige Produktionshalle um 200 Quadratmeter vergrößert wird. Das bietet nicht nur den benötigten Flächenzuwachs für Produktion und Lager, sondern auch mehr Platz für neue Mitarbeiter. Akotec ist stets auf der Suche nach qualifiziertem Fachpersonal. Allein in diesem Jahr hat Akotec bereits 10 neue Mitarbeiter angestellt. Mit der Vergrößerung der Halle ergeben sich nun auch neue Möglichkeiten in der Gestaltung der Produktionsabläufe und somit neue Kapazitäten für weitere Mitarbeiter.

Solarkollektor-Hersteller Akotec sucht weitere Produktionshalle

Doch auch die durch die Hallenerweiterung bald hinzukommende Fläche genügt nicht für die steigende Nachfrage nach Solarthermie. Insbesondere für die Produktion des Mega Kollektors ist das Unternehmen auf der Suche nach einer weiteren Produktionshalle im Raum Angermünde. Aus diesem Grund ist Akotec diesbezüglich offen für Angebote. Der Vakuumröhrenkollektor Mega ist ein Produkt für Solarthermie-Großanlagen für Fernwärme und Prozesswärme.

Akotec gilt als einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region. Das Unternehmen produziert hier seit 2008 die Röhrenkollektoren. Kürzlich schloss das Unternehmen einen Großauftrag für die Produktion von 165 Mega Kollektorsegmenten für die Gasdruckregelanlage Eugal in Kienbaum ab. Die von Akotec vertriebenen Kollektoren werden allesamt am Produktionsstandort in Angermünde produziert. Im Jahr 2019 erhielt der Solarkollektor-Hersteller Akotec für seine neuartigen Technologien den Zukunftspreis Berlin-Brandenburg.

1.10.2021 | Quelle: Akotec | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH