Akotec liefert Kollektoren für Deutschlands größte Prozesswärme-Solarthermieanlage

Das Kasseler Unternehmen EnerSolve baut für den Gas-Fernleitungsnetzbetreiber Ontras eine solarthermische Großanlage mit Großkollektoren von Akotec. Die gewonnene Solarwärme soll das Gas in einer Gasdruckregelanlage der Ontras vorerwärmen.

Die Akotec Produktionsgesellschaft hatte sich im vergangenen Jahr einen Großauftrag für die Produktion der Solarkollektoren mit einem Auftragsvolumen von rund einer Million Euro gesichert. Sie sind für die Gasdruckregelanlage der Ontras Gastransport in Kienbaum bestimmt. Dort werden täglich große Gasmengen, unter anderem auch aus der Eugal, ins Netz übernommen, die man vorwärmen muss. Für diese Vorwärmung soll die solarthermische Großanlage sorgen. Die EnerSolve aus Kassel liefert diese dann laut Herstellerangaben größte Prozesswärme-Solarthermieanlage Deutschlands nach Kienbaum.

Die benötigten 165 Kollektor-Segmente, die man vor Ort in Kienbaum zu einem Großkollektor zusammenbaut, sind bereits produziert. Im Dezember erfolgte auch die Werksabnahme der hergestellten Mega-Kollektor-Segmente. In Kienbaum werden auf 4.000 Quadratmetern Aufstellfläche die in Angermünde gefertigten Kollektorsegmente die Gasdruckregelanlage des Fernleitungsnetzbetreibers zukünftig mit grüner Energie versorgen. Die Prozesswärme-Solarthermieanlage hat eine Leistung von 1,5 Megawatt und eine Kollektorfläche von insgesamt 2.145 Quadratmetern. EnerSolve hat bereits ein halbes Dutzend derartiger Anlagen für Gasdruckregelstationen realisiert. Das Konzept wurde mit dem Hessischen Staatspreis Energie im Jahr 2018 ausgezeichnet.

Kollektor-Segmente in Angermünde vorproduziert

Die von Akotec gelieferten Mega-Kollektoren sollen eine Nutzungsdauer von rund 40 Jahren erreichen. Sie sind speziell für Großanlagen wie diese konzipiert. Beim Mega-Kollektor ist die Trassenleitung in den Kollektor integriert. Diese Konstruktion reduziert Abwärmeverluste und spart Montagekosten ein, da der Hersteller die Segmente in Angermünde komplett vorproduziert. Für diese neuartige Technologie erhielt Akotec 2019 den Innovationspreis Berlin Brandenburg.

Bereits in diesem Jahr soll die Anlage betriebsbereit sein und grüne Wärme CO 2 -frei in die Gasdruckanlage in Kienbaum einspeisen. Damit kann Ontras jährlich bis zu 160.000 Kubikmeter Gas und damit 370.000 kg CO 2 einsparen.

Der Bau dieser und anderer Großanlagen zeigt, dass die großflächige Nutzung der Solarthermie europaweit an Bedeutung gewinnt. EnerSolve und Akotec konnten bereits gemeinsame Projekte realisieren. In der Rothaus Brauerei in Baden-Württemberg errichtete EnerSolve eine zum derzeitigen Zeitpunkt größte Prozesswärme-Solarthermieanlage, ebenfalls mit Kollektoren von Akotec.

