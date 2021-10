M-Tec stellt kompakt stapelbare Solar-Batterie vor

Das Greentech-Unternehmen M-Tec stellt ein neues Speichersystem für Solaranlagen vor. Beim „Energy-Butler“ lassen sich die Batterieelemente und Hybridwechselrichter wie Lego-Steine aufeinander stapeln.

Bis zu acht Module sind in dem Solar-Batterie-System kompakt aufeinander stapelbar. Damit kann man Speicherkapazitäten von 11,5 bis 30,7 kWh umsetzen. Das System sei dabei als Plug-and-Play ausgelegt, sodass der Speicher schnell und einfach zu installieren sei. Auch der Hybridwechselrichter ist bereits in den Stapel integriert. Das soll zusätzlich Platz im Technikraum sparen.

Der Speicher verfügt auch über eine Backup-Funktion, sodass er im Falle eines Stromausfalls das Gebäude mit Strom versorgen kann.

M-Tec gibt für den Energy-Butler eine Garantie über 10.000 Ladezyklen beziehungsweise eine Lebensdauer von zehn Jahren.

Zu sehen ist der neue Speicher erstmals auf der The smarter E Europe Restart 2021. Ab Januar 2022 soll er in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich sein. Speicher werden auf der diesjährigen Messe ein Schwerpunktthema sein.

Batteriespeicher ist kaskadierbar für größere Projekte

Für größere Projekte, zum Beispiel im Geschosswohnungsbau oder in Gewerbebetrieben, lässt sich der Stapelspeicher zu einer Kaskade verschalten. So lässt sich eine Solar-Batterie mit bis zu 300 kWh Speicherkapazität kompakt umsetzen.

Als Systemanbieter hat M-Tec den Energy-Butler in sein Portfolio eingebettet. „Gemeinsam mit unserem Energiemanagementsystem E-Smart entsteht eine Gesamtenergielösung aus Photovoltaik, Batteriespeicher, Wärmepumpe, regelbaren E-Heizstäben und Ladestationen für die E-Mobilität“, sagt M-Tec Geschäftsführer Peter Huemer.

Überwachen und steuern lässt sich der neue Speicher mit dem Energiemanagementsystem E-Smart. Dieses soll unter anderem den Eigenverbrauch von Solarstrom optimieren. Auf Wunsch liefert M-Tec ein komplett vorkonfiguriertes System.

M-Tec hat seinen Hauptsitz in Pinsdorf in Österreich. Das Unternehmen legt nach eigenen Angaben den Fokus auf Komplettangebote, die Heizung, Photovoltaik-Anlage, Batteriespeicher und E-Mobilität verbinden. An drei Standorten beschäftigt M-Tec insgesamt gut 100 Mitarbeiter:innen. Über 12.000 Systeme von M-Tec seien bereits installiert. Das Unternehmen bietet für Installationspartner individuelle Schulungen und Webinare an.

4.10.2021 | Quelle: M-Tec | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH