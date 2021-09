Intersolar: Große PV-Systeme und Speicher im Blickpunkt

Auf der diesjährigen Messe Intersolar, die vom 6. bis 8.Oktober 2021 in München stattfindet, stehen insbesondere große Photovoltaik-Systeme und Speicher im Blickpunkt.

Die Intersolar präsentiert beim Restart Anfang Oktober insbesondere große PV-Systeme und Speicher. Wie die Messe mitteilte, präsentiere die wichtigste Branchenplattform der Solarwirtschaft Neuheiten aus den Bereichen Photovoltaik (PV), Solarthermie, Solarkraftwerke sowie Netzinfrastruktur und Lösungen für die Integration Erneuerbarer Energien. Auf der parallel stattfindenden Fachkonferenz Intersolar Europe Conference beleuchten zudem Sprecher in zwei gemeinsamen Sessions mit der ees Europe Conference die Kombination aus PV und Speicher.

Die Kombination von Photovoltaik und Stromspeicher werde immer mehr zum Standard. Das gelte etwa für die Optimierung des Eigenverbrauchs von Solarstrom und zum Laden von Elektrofahrzeugen. Außerdem für die Sicherung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung von Industrieunternehmen, der Spitzenglättung des Stromverbrauchs oder der Netzstabilisierung und weiteren Netzdienstleistungen. Daher widmet die diesjährige Intersolar und ees Europe Restart 2021 der PV in Kombination mit Batteriespeicher-Systemen einen Themenschwerpunkt.

Zunehmende Digitalisierung

Nicht nur für den privaten Anwendungsbereich gibt es bei dem Trendthema PV viel Neues zu entdecken. Die zunehmende Digitalisierung der PV-Speichersysteme verändert auch das Anforderungsprofil von Gewerbe und Industrie. Installateure etwa müssen Software beherrschen und sich mit der Anbindung an eine Cloud auskennen. Gleichzeitig eröffnet die Digitalisierung neue Möglichkeiten. Dazu zählt etwa die vorausschauenden Wartung. Das sei wichtig, um vorherzusagen, ob zum Beispiel der Tausch einer Batterie bald ansteht. Die Messe gibt spannende Einblicke in die vielen neuen Möglichkeiten der PV- und Speichertechnologie.



Parallel zur Messe lädt die Intersolar Europe Conference zu Vorträgen, Workshops und Diskussionen ein. Im Fokus der Fachkonferenz stehen Trends für die PV-Stromspeicher-Technologien. Zusammen mit der ees Europe Conference, der Fachkonferenz der ees Europe, Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme, veranstaltet die Intersolar Europe Conference zwei Sessions, die näher auf die Kombination von PV und Speicher eingehen.

Session zu PV und Speicher

Die eine Session heißt „Leading the Charge: Electrical Storage for Residential and C&I PV Systems“. Dort finden sich u. a. Vorträge zur Sicherung der zuverlässigen industriellen Stromversorgung. Auch gewerbliche und industrielle Microgrids im urbanen Raum anhand von Betreibererfahrungen in den USA werden diskutiert sowie Praxisbeispielen, wie der Ertrag aus PV optimiert werden kann und die effektive Wartung gelingt.

Die zweite Reihe nennt sich „A Formidable Team: Utility Scale and Electrical Energy Storage“. Dabei dreht es sich u. a. um Vorträge zum Einsatz in Datencentern, wo schon kurzfristige Stromunterbrechungen im Millisekunden-Bereich Probleme verursachen können, Einblicke in Großanlagen und wie dort Big Data die Effizienz von PV-Speichern optimiert sowie zur optimalen Dimensionierung von Batteriespeichersystemen, die mit Photovoltaik-Großanlagen gekoppelt sind.



In den Sessions erfahren die Teilnehmenden, welche Anwendungsmöglichkeiten es sowohl für Heimspeicher als auch Großspeicher gibt und wie sich der Anlagenbetrieb mithilfe von aggregierten Daten sowie dem Einsatz von künstlicher Intelligenz und Algorithmen optimieren lässt. Zudem werden neueste Trends auf internationaler Ebene präsentiert. Ergänzend zur Intersolar Europe Conference legt die ees Europe Conference einen besonderen Fokus auf technologische Neuentwicklungen, Markttrends und Kostenentwicklungen von Batteriespeicher-Systemen.

23.9.2021 | Quelle: Intersolar Europe | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH