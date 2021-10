Neue Broschüre informiert über Kleinwindenergieanlagen

Die Energieagentur NRW hat im Auftrag des NRW-Wirtschaftsministeriums eine Broschüre erstellt, die über Kleinwindenergieanlagen, ihre Funktionsweisen und ihre Möglichkeiten informiert.

Große Windenergieanlagen sind in Deutschland weit verbreitet und deckten im Jahr 2020 bereits 24 Prozent des bundesweiten Strombedarfs. Doch auch Anlagen mit geringerer Höhe, sogenannte Kleinwindenergieanlagen können dezentral Strom erzeugen und einen Beitrag zur Energiewende leisten.

Der Strom aus Kleinwindenergieanlagen (KWEA) kann vor allem für private Haushalte, landwirtschaftliche Betriebe, Gewerbebetriebe oder für öffentliche Einrichtungen genutzt werden. Trotz der Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten ist der Markt für KWEA in Deutschland bisher eine Nische. Aus wirtschaftlicher Sicht lassen sich KWEA nur an windstarken Standorten und vorrangig zum Eigenverbrauch des erzeugten Stroms betreiben.

KWEA werden allerdings nicht nur aufgrund wirtschaftlicher Aspekte von Privatpersonen und Unternehmen als Option zur Stromversorgung in Betracht gezogen. Im Zuge der Energiewende besteht in der Öffentlichkeit immer mehr der Wunsch, den eigenen Strombedarf mit erneuerbaren Energien zu decken und dabei unabhängig von großen Energieversorgern zu sein. Darüber hinaus können Unternehmen sich durch den Bau einer KWEA auf dem eigenen Betriebsgelände deutlich sichtbar als innovativ, nachhaltig und ökologisch orientiert präsentieren.

Die Energieagentur NRW hat jetzt im Auftrag des NRW-Wirtschaftsministeriums eine neue Broschüre herausgegeben, die über Kleinwindenergieanlagen, ihre Funktionsweisen und ihre Möglichkeiten informiert. Die Publikation beantwortet Kommunen und Kreisen, Unternehmen und Privatpersonen grundlegende Fragen zu dem Thema und gibt einen guten Überblick darüber.

Die Publikation Kleinwindenergieanlagen steht ab sofort im Broschürenbestellsystem der Energieagentur NRW zum kostenlosen Download bereit. Wer tiefer in das Thema einsteigen möchte, der findet im E-Book Kleinwindkraft für Gewerbe und Privat ausführliche Informationen.

13.10.2021 | Quelle: Energieagentur NRW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH