Akotec liefert Solarthermie für LKW-Waschanlage

Der Solarthermieproduzent Akotec bringt seine Kollektoren für eine LKW-Waschstrasse in Regensburg zum Einsatz. Insgesamt 624 Hochleistungsvakuumröhren produzieren dort warmes Wasser zum Waschen der Brummis.

Das Angermünder Unternehmen Akotec liefert Solarthermie für eine LKW-Waschanlage in Regensburg. Wie der Solarkollektorenhersteller mitteilte, habe er sich damit erneut einen Auftrag für ein Großprojekt gesichert. Zum Einsatz kommen dafür die eigens konzipierten, innovativen Kollektoren der Marke MEGA.



Am 18. Oktober erfolgte am Akotec Produktionsstandort in Angermünde die Auslieferung von acht MEGA-Kollektorsegmenten für die LKW-Waschanlage in Regensburg. Auf einer Kollektorfläche von insgesamt 104 m² kommen die ertragreichen Kollektoren zukünftig für die Warmwasserbereitung der XXL-Waschanlage zum Einsatz. Insgesamt 624 Hochleistungsvakuumröhren produzieren fortan aus der Kraft der Sonne warmes Wasser. So bringt Akotec die Solarthermie zur LKW-Waschanlage.



Die Bedeutung der Solarthermie für Großprojekte wie diese nimmt kontinuierlich zu. Bereits jetzt sind die Auftragsbücher zum MEGA-Kollektor für das nächste Jahr gut gefüllt. Auf Grund dieser steigenden Nachfrage ist der Solarkollektorenhersteller für die Fertigung der MEGA-Kollektoren derzeit auf der Suche nach einer weiteren Produktionshalle im Großraum Angermünde. Für die Kollektor-Technologie erhielt Akotec zudem im Jahr 2019 den

Innovationspreis Berlin Brandenburg.



Das Unternehmen gilt ferner als einer der wichtigsten Arbeitgeber im Raum Angermünde. Denn der Hersteller für Vollvakuumröhrenkollektoren produziert jährlich 2000 Standardkollektoren und 200 MEGA-Kollektoren am Standort in Angermünde. Vom Verfahren über Maschinen bis zum Endprodukt entwickelt das Unternehmen zudem alles selbstständig.

20.10.2021 | Quelle: Akotec | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH