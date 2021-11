Elektrischer Schwerlast-LKW geht im Lithium-Bergbau in Chile in Testbetrieb

Der chilenische Chemiekonzern SQM und Enel X testen gemeinsam einen „E-Truck“ in der Logistik der Lithiumproduktion. Es ist nach Firmenangaben der erste Schwerlaster dieser Größenordnung im chilenischen Großbergbau.

Somit hilft der Elektro-LKW beim Abbau des zentralen Rohstoffs Lithium für die E-Mobilität. Der Elektro-LKW hat eine Traglast von 28 Tonnen und soll eine Reichweite von rund 200 Kilometern haben. Er soll in den Betrieben von SQM in der Region Antofagasta im Norden des Landes zum Einsatz kommen. Dabei soll er voraussichtlich auf einer 86 Kilometer langen Strecke pendeln – vom Werk Werk Coya Sur in María Elena zum Hafen von Tocopilla. Pro Monat sollen so 7.500 Kilometer zusammenkommen. Laut SQM würden so etwa zwölf Tonnen CO 2 pro Jahr vermieden.

SQM least den Elektro-LKW von Enel X

Bei dem Elektro-LKW handelt es sich um ein Modell des chinesischen Herstellers Yutong. SQM least das Fahrzeug und die Ladestation von Enel X, einem auf moderne Energielösungen spezialisierten Geschäftsbereich des italienischen Energiekonzerns Enel. Die Ladestation am Werk in Coya Sur soll eine Leistung von 150 kW haben. So soll sie das 422-kWh-Batteriepaket des Schwerlasters in drei Stunden vollständig aufladen können. Eine so starke Ladestation sei in Chile bisher ohne Vergleich, schreibt SQM in einer Pressemitteilung.

320 E-LKW in fünf Jahren vorstellbar

Wenn das Projekt erfolgreich ist, wollen die Unternehmen die Strecke vom Salar de Atacama zum Salar del Carmen in das Vorhaben aufnehmen. Das sei mit aktuell 230 im Einsatz befindlichen LKW die am stärksten frequentierte Strecke in der Lithium-Logistik. Die SQM-Produktionsstellen könnten über einen Zeitraum von fünf Jahren 320 Großraum-Diesel-Lkw durch Elektrofahrzeuge ersetzen. Von diesen würden 90 auf derselben Strecke wie der erste Lkw eingesetzt.

Der Modellversuch soll zeigen, wie Reichweite, Kapazität und allgemeine Betriebstauglichkeit des E-Trucks unter Realbedingungen ausfallen. Erklärtes Ziel des Modellversuchs sei es, über die Einführung von E-Trucks sukzessive die bisher eingesetzten Diesel-LKW zu ersetzen. Dafür müssten sich die E-Laster unter den besonderen Einsatzbedingungen des Minenverkehrs als vergleichbar belastbar erweisen. Dabei gehe es auch um die „logistischen Qualitäten“.

José Miguel Berguño, SQMs Senior Vice President of Nitrate Operations, erklärt der Einsatz des E-Trucks sei ein wichtiger Meilenstein für SQM als weltweit führendes Unternehmen der Lithium-Produktion – also einem zentralen Rohstoff für die Elektromobilität. Das Unternehmen wolle 2040 selbst klimaneutral werden. Weitere Schritte dafür seien die Installation einer netzunabhängigen Stromtankstelle im Lithium-Chemiewerk im Salar del Carmen bei Antofagasta und die Einrichtung von Wartungswerkstätten für Elektrofahrzeuge.

“Die Einführung des ersten elektrischen Bergbau-LKWs mit hoher Traglast ist tatsächlich ein neuer Meilenstein in der Entwicklung der Elektromobilität in Chile und wir sind stolz hierbei mit SQM vorwegzugehen“, sagt Karla Zapata, CEO von Enel X Chile.

Auch in Europa machen elektrische LKW Fortschritte. Mercedes Benz hat im Oktober mit der Serienproduktion begonnen.

01.11.2021 | Quelle: SQM | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH