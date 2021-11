Perowskit-Photovoltaik: in Richtung Massenproduktion

Foto: Amadeus Bramsiepe, KIT Perowskit-Solarzellen versprechen noch günstigere Photovoltaik.

Die Entwicklung von massentauglichen Tandem-Solarzellen aus Silizium und Perowskit kommt voran – etwa am Institut für Solarenergieforschung in Hameln. 2022 will auch die Industrie so weit sein und mit der Produktion der ersten 100 MW starten.

