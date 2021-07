Meyer Burger prüft rechtliche Schritte gegen Oxford PV

Der Schweizer Solarkonzern Meyer Burger erwägt juristische Schritte gegen den bisherigen Partner Oxford PV einzuleiten. Die Briten haben die Kooperationsvereinbarung zu Perowskit-Solarzellen aufgekündigt.

Meyer Burger will juristisch gegen Oxford PV vorgehen. Die Briten hatten am Freitag die bisherige Zusammenarbeit einseitig für beendet erklärt. Wie das Schweizer Unternehmen mitteilte, sei es am Freitag durch ein Schreiben von Oxford Photovoltaics Limited (Oxford PV) darüber informiert worden, dass das Unternehmen den seit 2019 bestehenden Kooperationsvertrag aus eigenen strategischen Gründen als beendet betrachtet. Angesichts der unerwarteten Ankündigung prüfe Meyer Burger nun juristische Optionen zur Durchsetzung ihrer Rechte.

Oxford PV hatte am Freitag ebenfalls die Fertigstellung seiner Fabrik in Brandenburg angekündigt. Ziel sei eines Jahresproduktion von 100 MW.

Zusammenarbeit seit 2019

Meyer Burger und Oxford PV vereinbarten im März 2019 mit dem Kooperationsvertrag eine Partnerschaft, um gemeinsam die Technologie für Massenfertigung von Perowskit-Tandemzellen zu entwickeln. Dies sollte auf der Basis von Meyer Burgers Heterojunction-Siliziumzelltechnologie (HJT) sowie notwendiger neuartiger Perowskit-Produktionsmaschinen von Meyer Burger stattfinden. Meyer Burger ist mit einem Anteil von 19,76% grösster Einzelaktionär von Oxford PV.

Meyer Burgers Einschätzung war und ist, dass die Perowskit-Tandemtechnologie erst in einigen Jahren die für eine wettbewerbsfähige Massenfertigung notwendige Technologie- und Produktionsreife, Produktzuverlässigkeit sowie Kostenstruktur erreichen wird. Etwaige Folgen der Ankündigung von Oxford PV haben daher weder Einfluss auf den Erfolg der Transformation von Meyer Burger noch auf die kommunizierte Guidance von Meyer Burger.

Die Perowskit-Tandemtechnologie ist fester Bestandteil von Meyer Burgers Technologie-Roadmap. Meyer Burger besitzt auf Basis eigener Entwicklungen und eigenen Know-hows ein umfassendes Portfolio. Dieses umfasse Prozesse, Technologien und Produktionstechniken für eine eigene potentielle Massenfertigung von Tandemsolarzellen und -modulen. Dazu zählen die wesentlichen Fertigungsprozesse und -maschinen für Perowskit-Tandemsolarzellen und entsprechende Solarmodule mit Meyer Burgers proprietärer SmartWire-Verbindungstechnologie. Damit hält Meyer Burger einen Schlüssel für erfolgskritische Faktoren wie z.B. Produktzuverlässigkeit und kosteneffiziente Massenfertigung in der Hand.

