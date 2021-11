Der IEA PVPS Task 13 hat einen Bericht zur Bewertung technischer Risiken von Photovoltaik-Anlagen vorgelegt. Ein umfassendes Fehler-Verzeichnis erleichtert Wartungsteams, Projektierern und Installateuren schnellere Fehlerbewertung und -behebung

„Daten sammeln und auswerten ist seit Jahrzehnten unser täglich Brot“, sagt Ulrike Jahn, Projektmanagerin bei VDE Renewables und Leiterin der IEA PVPS Task 13. „Für unseren aktuellen Bericht haben wir aber Wert darauf gelegt, dass die Bewertung technischer Risiken von Photovoltaik-Anlagen nicht Pi mal Daumen stattfindet, sondern klar monetär berechnet wird.“ Da die Laufzeit von Solaranlagen bei rund 30 Jahren liegt, bevor sich die Investitionskosten amortisiert haben, sind standardisierte Verfahren und Datenauswertungen zur Steuerung aller relevanten Parameter zentral.

Vier statt 30 Prozent Ertragsverlust

Illustrieren lässt sich dieser Ansatz sehr gut am Beispiel der Reinigung von PV-Anlagen. In Wüstenregionen oder Gegenden mit starker Luftverschmutzung können durch abgelagerte Sand- und Staubpartikel hohe Ertragsverluste entstehen. Konkret haben die Forscher:innen den Verlust im Bericht der IEA PVPS Task 13 für eine 10 MW-Photovoltaik-Anlage nahe Abu Dhabi berechnet: Ohne Reinigung liegt der Ertragsverlust pro Jahr bei 30 Prozent, bei monatlicher Reinigung und unter Berücksichtigung der Kosten für diesen Aufwand bei lediglich vier Prozent. Werden solche und andere Faktoren bei der Berechnung von Betriebs- und Wartungskosten berücksichtigt, lassen sich Photovoltaik-Anlagen deutlich wirtschaftlicher betreiben.

Ampelsystem für Risiken von Photovoltaik-Anlagen

Ein weiterer, wesentlicher Bestandteil des Berichts ist eine Sammlung von sogenannten PV Failure Fact Sheets (PVFS). „Soweit mir bekannt, gibt es eine so umfassende Zusammenstellung von möglichen Fehlern an Photovoltaik-Anlagen noch nicht“, so Jahn. „Auch in diesem Part haben wir Wert darauf gelegt, eine klare Bewertung auf Basis international gesammelter Daten vorzunehmen.“ So ist es möglich, dass der Bericht Fehler detailliert beschreibt und per Ampelsystem einordnet. Installateure, Projektierer und Wartungsteams haben somit eine fundierte, praktische Orientierungshilfe zur Verfügung. Schnell lässt sich damit vor Ort einschätzen, ob es sich bei einem Fehler um einen sicherheitsrelevanten Mangel handelt oder lediglich um einen kleinen Defekt, der zu einem geringen Ertragsverlust führt.

Der IEA PVPS Bericht zur Bewertung technischer Risiken von Photovoltaik-Anlagen ist unter diesem Link zu finden. Kürzlich hatte IEA PVPS ein Handbuch für die Bewertung von Daten zur Solarstrahlung herausgebracht.

13.11.2021 | Quelle: VDE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH