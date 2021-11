Photon Energy platziert Anleihe über 50 Millionen Euro

Die Photon Energy NV hat ihren ersten Green Bond begeben und damit Fremdkapital in Höhe von 50 Millionen Euro eingeworben. Die Anleihe bietet einen Zins von 6,5 Prozent pro Jahr.

Die Photon Energy N.V. hat eine Anleihe im Gesamtausmaß von 50 Millionen Euro erfolgreich platziert. Das gab das auf Photovoltaik und Wasseraufbereitung spezialisierte Unternehmen aus Amsterdam bekannt. Der Photon Energy Green EUR Bond 2021/27 bietet ferner einen Zins von 6,5 Prozent pro Jahr bei vierteljährlicher Zahlung. Die Anleiheemission stieß auf große Nachfrage bei den bestehenden Anleihegläubigern des Unternehmens. Diese haben im Rahmen des Umtauschangebots für die bestehende EUR-Anleihe 2017/22 einen Betrag von 21,281 Mio. Euro gezeichnet. Dadurch reduziere sich der ausstehende Betrag dieser Anleihe auf 23,719 Mio. Euro. Außerdem hätten zahlreiche neue private und institutionelle Investoren wie die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung die Anleihe gezeichnet.

„Wir sind sehr stolz und erfreut über das überwältigende Interesse an unserer ersten grünen Anleihe, die zu einer soliden Nachfrage und einer klaren Überzeichnung führte“, kommentiert Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group. „Das solide Vertrauen in unser Geschäftsmodell und unser Anleiheangebot spiegelte sich in dem hohen Umtauschverhältnis sowie dem starken Interesse neuer privater und institutioneller Investoren wie der EBRD mit ihrem erklärten Fokus auf nachhaltige Investitionen in Mittel- und Osteuropa wider.“

Die Anleihe mit einem Nominalwert von 50 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2027 sei ab dem 23. November 2021 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Anleiheplatzierung zur teilweisen oder vollständigen Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender förderfähiger Vermögenswerte sowie von Finanzinstrumenten, die zur Finanzierung solcher Projekte oder Vermögenswerte verwendet wurden, in Übereinstimmung mit dem Green Finance Framework zu verwenden.

18.11.2021 | Quelle: Photon Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH