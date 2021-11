Mit 1,5 Megawatt Leistung ist die neue Photovoltaik-Freiflächenanlage an der Klingenhalde in Michelbach das bisher leistungsstärkste Solarkraftwerk der Stadtwerke Schwäbisch Hall.

Ende Oktober haben die Stadtwerke Schwäbisch Hall ihre bisher leistungsstärkste Photovoltaik-Anlage an der Klingenhalde in Michelbach an der Bilz in Betrieb genommen. Der Solarpark zählt den größten im Landkreis Schwäbisch Hall. Die neue Photovoltaik-Anlage des Schwäbisch Haller Energieversorgers befindet sich am Nordhang des Michelbachs neben einer Bestandsanlage auf einer Freifläche von insgesamt 1,2 Hektar. Das Solarfeld mit fast 4.000 Modulen bringt eine Leistung von 1,5 Megawatt zustande und produziert rund 1,5 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Der Solarstrom fließt direkt ins Netz der Stadtwerke. Rein rechnerisch versorgen sie damit rund 480 Haushalte mit umweltschonender Energie aus der Region. Die neue Photovoltaik-Freiflächenanlage entstand direkt neben einem bereits seit 2010 bestehenden Photovoltaik-Kraftwerk der Stadtwerke Schwäbisch Hall.

Martin Menschl, Leiter der Abteilung Planung und Projektierung der Stadtwerke Schwäbisch Hall, verdeutlicht die Notwendigkeit der Solaranlage: „Als nachhaltiges Stadtwerk mit Blick auf die Zukunft ist es für uns essenziell auch auf Photovoltaik-Anlagen zu setzen. Schließlich sind sie ein wichtiger Faktor bei der regenerativen Energieerzeugung. Deswegen freuen wir uns, eine unserer bisher leistungsstärksten Photovoltaik-Anlagen im eigenen Stromversorgungsnetz errichtet und in Betrieb genommen zu haben.”

Nachdem die Stadtwerke schon über 20 Jahre PV-Anlagen bauen, kann Menschl schon jetzt in Aussicht stellen, dass weitere Anlagen bereits in Planung sind und der Ausbau weiter geht.

23.11.2021 | Quelle: Stadtwerke Schwäbisch Hall | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH