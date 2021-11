Der deutsche Projektentwickler Baywa re hat mit der südkoreanischen Stadt Ulsan ein Memorandum of Understanding (MOU) für die Entwicklung von schwimmenden Offshore-Windprojekten vor der Küste von Ulsan unterzeichnet.

Seit seiner Wahl zum Bürgermeister von Ulsan im Jahr 2018 hat sich Song Cheol-ho erfolgreich für schwimmende Offshore-Windkraft-Anlagen vor der Küste von Ulsan und die daraus resultierende Wertschöpfung für die lokalen Gemeinden eingesetzt. Infolgedessen genießt das dort geplante Vorhaben große öffentliche Unterstützung. Das ist ein wichtiges Kriterium der südkoreanischen Regierung bei ihrer Entscheidung, wo Offshore-Windenergie angesiedelt werden soll. Bis 2030 könnten so bei dem Projekt mehrere Gigawatt von unterschiedlichen Entwicklerkonsortien umgesetzt werden.

Baywa re ist 2019 mit der Eröffnung eines neuen Büros in Seoul in den südkoreanischen Markt eingetreten und entwickelt aktiv On- und Offshore-Wind- und Solarprojekte in der Region. Seitdem wächst die Projekt-Pipeline stetig. Baywa re legt großen Wert auf enge Partnerschaften mit lokalen Zulieferern, Händlern und Bauunternehmern und ist bestrebt, mit diesen in Ulsan zusammenarbeiten, um einen maximalen Nutzen für die Region zu gewährleisten.

Song Cheol-ho, Bürgermeister von Ulsan, sagt dazu: „Technische Expertise, starke lokale Partnerschaften und Einsatz für die Entwicklung der Region Ulsan sind entscheidende Attribute, die wir bei einem Partner suchen, und das haben wir bei Baywa re gefunden. Es ist eine Freude, mit dem Team von Baywa re unser gemeinsames Ziel zu verwirklichen, die Offshore-Windenergie voranzutreiben, der lokalen Bevölkerung wirtschaftliche Vorteile zu bringen und – was am wichtigsten ist – einen Beitrag zur globalen Energiewende zu leisten.“

Schwimmende Offshore-Windkraft-Anlagen für Frankreich

Die Unterzeichnung der Absichtserklärung ist ein weiterer Meilenstein für die Ambitionen von Baywa re im Bereich Offshore-Windenergie. Das Unternehmen nimmt bereits an der ScotWind-Ausschreibung für Offshore-Wind in Schottland teil. Darüber hinaus hat sich Baywa re im September 2021 für die Teilnahme an der bisher größten Ausschreibung in Europa für schwimmende Offshore-Windkraft-Anlagen im industriellen Maßstab in der Bretagne, Frankreich, vorqualifiziert. Baywa re gehört darüber hinaus zu den führenden Akteuren im globalen Onshore-Windmarkt und Solarsektor und bringt langjährige Erfahrung in der Projektentwicklung, im Asset Management und im technischen Bereich in die Arbeit im Offshore-Bereich mit ein.

26.11.2021 | Quelle: Baywa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH