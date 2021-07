Baywa re und ihre niederländische Tochtergesellschaft Groenleven haben zwei weitere Floating-PV-Parks in den Niederlanden in Betrieb genommen. Es handelt sich um die bisher größten Floating-PV-Anlagen außerhalb Asiens.

Bei den beiden neuen Floating-PV-Anlagen handelt es sich um den 41,1-MW-Park Sellingen und den 29,8-MW-Park Uivermeertjes. Diese sind nun die beiden größten schwimmenden Photovoltaik-Anlagen in Europa. An dritter Stelle folgt der 27,4-MW-Floating-PV-Park von Baywa re in Bomhofsplas.

Durch die Fertigstellung der beiden neuen Projekte umfasst das Floating-PV-Portfolio von Baywa re in Europa gegenwärtig 11 Projekte. Insgesamt liefern die mehr als 300.000 schwimmenden Photovoltaik-Module mehr als 180 MW Solarstrom-Leistung. Damit sieht sich Baywa re als Marktführer für Floating-PV außerhalb von China.

Baywa setzt auf Floating-PV

„Dieses Jahrzehnt ist entscheidend, um die für die globale Energiewende unerlässlichen Klimaziele umzusetzen. Für die Erreichung dieser Ziele müssen wir den Ausbau der Erneuerbaren Energien beschleunigen und den Strommix diversifizieren – Floating-PV kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu“ sagt Benedikt Ortmann, Global Director of Solar Projects bei Baywa re. „Dank unserer Expertise und unserer preisgekrönten Technologie hat sich unser Unternehmen als ein führender Akteur auf dem Floating-PV-Markt etabliert”

Ein wesentlicher Vorteil schwimmender Photovoltaikanlagen ist, dass diese auf ungenutzten Wasserflächen einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten können, ohne mit anderen Flächennutzungen zu konkurrieren. Sowohl Sellingen als auch Uivermeertjes sind auf stillgelegten Sandgruben errichtet worden. In Abstimmung mit der lokalen Bevölkerung haben Baywa re und Groenleven eine optimale Integration der Floating-PV-Parks in die Landschaft sichergestellt. Darüber hinaus wurden in beiden Regionen Gemeinschaftsfonds eingerichtet, um laufende nachhaltige Projekte und Investitionen im örtlichen Umkreis zu fördern.

Die Anlagen in Sellingen und Uivermeertjes hat man insbesondere mit Blick auf den Erhalt der Artenvielfalt und Wasserqualität sowie für minimale Auswirkungen auf die Umgebung des Sees konzipiert. Beide Floating-PV-Parks befinden sich an der tiefsten Stelle des Sees, um die Flora und Fauna an den Ufern zu schützen. Die dort eingesetzte Floating-PV-Lösung ruft keine negativen Auswirkungen auf die umliegende Umwelt hervor, wie aus jüngsten Studien der Hanze University of Applied Sciences sowie ersten Forschungsergebnissen von Buro Bakker/AKTB hervorging.

