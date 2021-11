CO2-Emissionen sollen in Monitoring von Gebäude-Kosten einfließen

Wer CO2-Emissionen reduzieren will, braucht ein einheitliches System, um sie zu erfassen. Was bei einem Kraftwerk noch recht einfach geht, ist für Gebäude und Infrastruktur deutlich schwieriger.

Der internationale Verband Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), ein internationaler Verband von Baugutachtern, will seine Monitoring-Leitlinien so überarbeiten, dass sie auch CO 2 -Emissionen der Gebäude und Infrastruktur über die Lebensdauer bilanzieren. Grundlage ist eine neue Version des “International Cost Management Standards”, kurz ICMS.

Neuer Bewertungsstandard beinhaltet CO2-Emissionen von Gebäuden

Der Bewertungsstandard „International Cost Management Standard“, kurz ICMS, bildet in seiner dritten Version ICMS3 auch die CO 2 -Emissionen durch Gebäude und Infrastrukturen ab, erklärt RICS. Der ICMS3-Standard werde von einer Reihe von Organisationen der Ingenieurs- und Baubranche aus verschiedenen Ländern unterstützt. Einer Auflistung von von RICS zufolge handelt es sich dabei vor allem um Verbände und Zusammenschlüsse aus der Gutachter- und Monitoring-Branche. Aus Deutschland ist allerdings kein Verband vertreten.

Den ICMS-Standard gibt es seit 2017, anfangs unter dem Namen „International Construction Measurement Standard“. Er soll es ermöglichen, Bauprojekte weltweit einheitlich zu bewerten. In der Klimabilanzierung von Bauten sei bisher allerdings mit widersprüchlichen Methoden gearbeitet worden. Laut dem RICS Global Construction Monitor hätten 40 Prozent der Befragten aus der Bauwirtschaft sogar gar keine Grundlage, um CO 2 -Emissionen genau zu berechnen.

Das Bauen von Häusern und Infrastruktur verschlingt große Mengen Energie und verursacht daher hohe CO 2 -Emissionen. Da die eingesetzte Energiemenge schwer zu erfassen ist, nennt man sie auch “graue Energie”. In den letzten Jahren rückte sie immer mehr in den Fokus, zum Beispiel bei der Frage, wann man ein Gebäude sanierten sollte und wann ein Abriss effizienter sei. Insbesondere werfen Umweltverbände der Bundesregierung vor, die graue Energie nicht genügend zu berücksichtigen.

Bei der neuen Methode handele es sich nun um den „weltweit ersten universellen Standard für die Berichterstattung über Kohlendioxidemissionen, die beim Bau und während des Lebenszyklus von Bauwerken entstehen“. So soll es möglich sein, schon in der Bauphase die Klimawirkung zu optimieren, zum Beispiel durch die Wahl nachhaltiger Materialien oder Verfahren. Laut RICS entstehen 40 Prozent der globalen CO 2 -Emissionen beim Bau von neuen Gebäuden und Infrastrukturen. RICS will die neuen Standards 2022 in seine Leitlinien integrieren. Den ICMS3 an sich kann man auf der Webseite der ICMS Coalition kostenlos herunterladen.

Bauen muss klimafreundlicher werden

Alan Muse, Leiter des Bereichs Baunormen bei RICS erklärt: „Die Dekarbonisierung des Bauwesens ist jetzt unerlässlich, um die Ziele von COP 26 zu erreichen. Um diese umzusetzen, brauchen wir weltweit standardisierte Erfassungssysteme. Ohne Messungen können wir es nicht in den Griff bekommen. Der Einsatz von ICMS 3 wird allen Akteuren im Bauwesen zugutekommen, die den Kohlenstoffausstoß aufgrund der Einhaltung von Vorschriften sowie aus marktwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erwägungen verringern wollen. Zudem wird er Innovationen im Bereich alternative Konstruktionen und Lösungen vorantreiben.”

Justin Sullivan, Vorsitzender des ICMS-Zusammenschlusses und des Construction Industry Councils, fügt hinzu: „Der Weg zum ICMS ist ein Beispiel dafür, wie Zusammenarbeit funktionieren kann. Im Bereich internationale Standards für Kosten, Lebenszyklus und Kohlenstoff im Bauwesen sind wir echte Pioniere. Der Zeitpunkt für die Einführung von ICMS3, dem Standard für Kohlenstoff im Bauwesen, könnte nicht besser sein, da die Weltöffentlichkeit gerade dabei ist, die Erkenntnisse der COP26 zu verarbeiten und umzusetzen.”

29.11.2021 | Quelle: RICS | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH