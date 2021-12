Sharp und SAT Solar bauen Photovoltaik-Anlagen für die Industrie

Sharp und SAT Solar vermarkten gemeinsam Photovoltaik-Anlagen in der Schweiz. Ihre Zielgruppe sind Industriebetriebe, die den Solarstrom selbst vebrauchen.

Die Sharp Energy Solutions Europe und die SAT Solar Swiss AG haben eine Partnerschaft geschlossen, um Photovoltaik-Anlagen für den Eigenverbrauch auf Industriedächern in der Schweiz zu errichten.

Die Unternehmen haben es dabei speziell auf Photovoltaik-Großprojekte in der Industrie abgesehen. Sharp hat bereits 1 MW Hochleistungsmodule (Typ NU-JD 445) an SAT Solar geliefert. Diese fanden in mehreren Anlagen des gleichen Konzerns Verwendung. Im November soll der Bau des zweiten gemeinsamen Großprojektes mit einer Leistung von 1,2 MW beginnen. Weitere Projekte stehen laut Sharp kurz vor dem Baubeginn oder sind in der Planung für 2022 und die folgenden Jahre.

Schlüsselfertige Photovoltaik-Anlagen aus einer Hand

Das Unternehmen SAT Solar aus Ermatingen/Thurgau, begann in 2005 als Distributor für Photovoltaik-Komponenten. Seit 2011 ist SAT Solar Projektentwickler für Photovoltaik-Anlagen für Industrie und Gewerbe in der ganzen Schweiz. Das Unternehmen bietet dafür schlüsselfertige Lösungen aus einer Hand. Sharp bringt neben seinen Modulen über 60 Jahre Erfahrung im Photovoltaik-Geschäft und als EPC-Anbieter mit. Das Unternehmen verfüge über umfangreiches Know-how, was den Moduleinsatz auf Industrie- und Gewerbedächern angeht.

„Mit über 15 Jahren Erfahrung am internationalen PV-Markt sind wir unserer Prämisse treu geblieben, mit wenigen Partnern lange Jahre vertrauensvoll zu kooperieren. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Sharp in der Schweiz, da wir zu den über 40000 nach ganz Europa gelieferten SHARP Modulen bisher keine Reklamationen erhalten haben und diese bis heute zuverlässig seit fast 15 Jahren sauberen Strom produzieren,“ Carsten Hergt, Verwaltungsrat der SAT Solar.

Was uns an unserer Zusammenarbeit mit der SAT Solar Swiss AG besonders gefällt, ist die Professionalität im Segment von PV-Anlagen auf Gewerbe- und Industriehallen, zumal der Markt in der Schweiz stark eigenverbrauchsgetrieben ist,“ sagt Simon Betka, Sales Manager, Sharp Energy Solutions Europe.

