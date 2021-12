Enercon schafft neue Jobs in Portugal und weitet seine dortige Präsenz durch die Eröffnung eines Büros in der Stadt Oporto aus. Die Eröffnung des Enercon Business Shared Service Center ist für den Beginn des zweiten Quartals 2022 vorgesehen.

Der deutsche Windenergieanlagen-Hersteller Enercon beschäftigt bereits rund 1.500 Menschen in seinen Werken am Standort Praia Norte und in den über das Land verteilten Servicestationen zur Wartung und Instandhaltung von Enercon-Windparks. Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge einer der Marktführer in Portugal mit 52 Prozent der installierten Windenergieleistung. Im Gebäude „Porto Office Park“ (POP) in Boavista – einem weltoffenen und zentral gelegenen Stadtteil von Oporto – verfügen die Räumlichkeiten über ausreichend Kapazität für 150 moderne Arbeitsplätze. Mit der neuen Niederlassung möchte Enercon seine Standorte diversifizieren und sich an einem attraktiven Arbeitsmarkt positionieren. Das Unternehmen will damit außerdem von mehr Nähe zu seinen Hauptkunden und zu Partnerschaften mit Universitäten profitieren.

Mit der Personalbeschaffung hat Enercon im Sommer 2021 begonnen. Das Unternehmen erwartet, dass im Verlauf des Jahres 2022 ein Team aus rund 130 Kandidaten hauptsächlich in den Bereichen Finanzen, Windfarm Engineering, Global Procurement, IT, Logistik, Projektierung, Vertrieb und After Sales aufgestellt wird.

Windenergieanlagen-Hersteller Enercon sucht junge Talente

Micha Strauss, Regional Head der Enercon Region Southern Europe & Latin America (SELA), ist optimistisch. „Seit mehr als 10 Jahren bieten wir in Portugal hergestellte Windenergieanlagen in aller Welt an. Ich bin sehr stolz auf die Leistung unseres Teams. Die Entscheidung zur Ausweitung unseres Engagements ergab sich von selbst und beruht auf verlässlichen Erfahrungswerten. Ich freue mich darauf, neue junge Talente im Team zu begrüßen und somit unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen.“

Mit der neuen Investition in Portugal sucht der Windenergieanlagen-Hersteller Enercon nach passenden Profilen, um seine Präsenz auf dem nationalen und internationalen Markt auszubauen. Das Unternehmen heißt Menschen willkommen, die sich durch seinen Leitspruch „Energie für die Welt“ motivieren und anregen lassen. Informationen zu den verfügbaren Stellenangeboten sind unter diesem Link zu finden. Weitere Jobangebote im Bereich erneuerbare Energien finden Sie hier.

9.12.2021 | Quelle: Enercon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH