Max Viessmann ab 2022 alleiniger CEO von Viessmann

Mit dem Ausscheiden des bisherigen Co-CEO der Viessmann Group Joachim Janssen übernimmt die vierte Generation der Gründerfamilie nun die Gesamtverantwortung für das Unternehmen.

Die Viessmann Gruppe stellt sich neu auf. Co-CEO der Viessmann Group Joachim Janssen (64) verabschiedet sich planmäßig in den Ruhestand. Nachdem er knapp 15 Jahren im Vorstand und sechs Jahren an der Spitze des Familienunternehmens tätig war. Damit rückt Co-CEO Maximilian Viessmann (32) zum alleinigen CEO auf. Max Viessmann bildet gemeinsam mit CFO Ulrich Hüllmann die operative Gesamtführung im Verwaltungsrat der Unternehmensgruppe. Im 105. Jahr nach der Firmengründung durch Johann Viessmann übernimmt die vierte Generation der Gründerfamilie nun die Gesamtverantwortung für die Zukunft des Unternehmens.

Mit seinem Abschied übergibt Joachim Janssen auch die Gesamtverantwortung für den Geschäftsbereich Refrigeration Solutions und den Bereich Real Estate. Der Geschäftsbereich für kältetechnische Lösungen liegt fortan in der Verantwortung von Viessmann CEO Max Viessmann. Die Immobilien-Aktivitäten beaufsichtigt Viessmann Group CFO Ulrich Hüllmann (53). Die operative Leitung bleibt unverändert. Frank Winters verantwortet weiterhin den Geschäftsbereich der Kühllösungen. Klaus Kümmel, Jörg Lenz und Kai Efing steuern gemeinsam die Immobiliensparte der Gruppe.

Max Viessmann für Geschäftsbereich Klimalösungen zuständig

Im größten Geschäftsbereich Klimalösungen (Climate Solutions) bleibt Max Viessmann weiter CEO in Personalunion. Für die strategische und operative Führung übernimmt Climate Solutions CSO & CMO Thomas Heim (53) zusätzlich die neu geschaffene Funktion des stellvertretenden CEO des Geschäftsbereichs. In dieser Rolle wird Thomas Heim stärker repräsentative Aufgaben bei Partnern, Kunden und in der Branche übernehmen. Bereits heute ist Thomas Heim neben seiner Vorstandstätigkeit im Geschäftsbereich Klimalösungen auch Mitglied im Vorstand des Bundesverbands Deutsche Heizungsindustrie (BDH) sowie Mitglied des Executive Council der European Heating Industry Association (EHI).

Frauke von Polier in ihrer Rolle als Chief People Officerin und Markus Klausner in seiner Rolle als Chief Technology Officer bleiben Bestandteil des Climate Solutions Vorstands.

Die Anpassungen der Verantwortlichkeiten sind die nächsten Schritte in der langfristig geplanten Generationsfolge von Viessmann. Ein Grundstein war die organisatorische Neuausrichtung im Juli 2019. Damals gründete man die Viessmann Family Holding. Zudem gliederte man die drei Geschäftsbereiche Climate Solutions, Refrigeration Solutions und Viessmann Investment sowie der zwei Diversifikationsbereiche VC/O und Viessmann Real Estate aus.

13.12.2021 | Quelle: Viessmann | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH