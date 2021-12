Mieterstrom und Photovoltaik für Bürgerenergie in Kiel

Mit einem neuen Mieterstromprojekt sparen die Bewohner*innen eines Mietshauses in Kiel erhebliche Stromkosten. Realisiert wird es von der Energiegenossenschaft BürgerEnergie Nord eG.

Die Energiegenossenschaft BürgerEnergie Nord eG (BEN) realisiert das erste Projekt für Mieterstrom und Photovoltaik in Kiel. Wie die Genossenschaft mitteilte, beziehen seit diesem Monat die Mieter*innen eines Mehrfamilienhauses in der Danewerkstraße in Kiel Solarstrom vom eigenen Dach. Sie senken damit ihre Wohnnebenkosten um rund 13%. Während die Energiekosten bundesweit steigen, haben sie sich damit für eine Strompreisbremse entschieden. Weitere Kooperationspartner des Projektes sind die Immobilienverwaltung von Haus & Grund Kiel, die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein und die Landeshauptstadt Kiel.

Die aus 62 Solarmodulen bestehende 22,6-kWp-PV-Anlage produziert ferner rund 19.000 Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr und spart dabei ca. 7,6 Tonnen CO2 ein. Dank eines innovativen Speichersystems lasse sich der Solarstrom auch optimal in den Abendstunden nutzen. Dr. Thorsten Permien, Sprecher der Eigentümergemeinschaft sagt: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Mieter*innen nun auch von dem günstigen Solarstrom profitieren können und wir auf diese Weise gemeinsam unseren Teil zum Klimaschutz beitragen können.“ Und Sönke Bergemann, Geschäftsführer von Haus & Grund Kiel, ergänzt: „Unser Anliegen als Hausverwaltung ist es, die uns anvertrauten Immobilien nachhaltig und auch für zukünftige Generationen vermietungssicher zu entwickeln. Das Projekt zeigt, wie dies unter breiter Beteiligung vieler gesellschaftlicher Akteure gelingen kann.“

Beteiligung ab 250 Euro

Dieses Mieterstromprojekt ist das erste seiner Art in Bürgerhand in Kiel. Die Energiegenossenschaft BürgerEnergie Nord eG (BEN) ist Investor und Betreiber der Anlage. Anna Leidreiter, Vorstand der BEN sagt: „Mieter*innen können mit uns nicht nur ihre Stromrechnung senken, sondern als BEN Mitglied auch von den wirtschaftlichen Entwicklungen profitieren. Ab einem Anteil von 250 Euro können alle Norddeutschen mitmachen. Dies ist in Zeiten von Niedrig- oder Strafzinsen nicht nur eine Alternative zum Festgeld, sondern auch eine ökologische Geldanlage für eine klimagerechte Zukunft.“

Mieterstrom wird – wie der Name schon sagt – von den Mietern der Liegenschaft direkt vor Ort genutzt. „Das hat den Vorteil, dass für den vor Ort erzeugten Solarstrom weder Netzentgelte noch Stromsteuer, Konzessionsabgaben oder sonstige netzbezogene Umlagen abzuführen sind“, sagt Tom Janneck von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

Die Stadt Kiel unterstützt dieses Projekt mit einer Förderung. Sie beabsichtigt, klimaneutral zu werden. Dafür spielt der Ausbau Erneuerbarer Energien eine entscheidende Rolle. „Um das große Potenzial der Kieler Dächer für den Klimaschutz zu nutzen, freuen wir uns darauf, mit den vielen Hausbesitzer*innen zusammen zu arbeiten“, erläutert Meike Becker, Umweltschutzamt Kiel.

15.12.2021 | Quelle: BEN eG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH