Jedes dritte Elektroauto in Europa fährt in Deutschland los

In Deutschland boomt die Elektromobilität: jedes dritte Neufahrzeug in Europa kommt in Deutschland auf die Straße. Insgesamt liegt das Plus bei 80 Prozent gegenüber 2020.

In Deutschland wird mittlerweile jedes dritte Elektroauto in Europa zugelassen. Darüber berichtet die Messe Power2Drive. Sie verweist dazu auf die Marktstudie des E-Auto-Datenspezialisten Schmidt Automotive Research. Demnach stieg die Zahl der Neuzulassungen reiner Stromer in den ersten neun Monaten um 80 Prozent. Insgesamt lagen die Verkauszahlen in 18 europäischen Ländern damit bei knapp 886.000 reinen Elektroautos. Der größte westeuropäische Automarkt ist auch bei der Zulassungszahl führend. In Deutschland stellten die Zulassungsstellen bis Oktober 267.000 Fahrzeugbriefe für batterieelektrische Fahrzeuge aus. Das war also jedes dritte in Europa neu zugelassene E-Fahrzeug. Das ist zugleich ein Zuwachs von 120 Prozent zum Vergleichszeitraum 2020. Weltweit führend sind China und die USA.

Große europäische Märkte für reine Elektrofahrzeuge sind derzeit außerdem Großbritannien (141.000), Frankreich (122.500) und Norwegen (89.000). Einen hohen Zuwachs bei der Zulassung von reinen E-Autos im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbuchen zudem Italien (166 Prozent, 52.300 Autos), Österreich (152 Prozent, 26.500 Autos) und Schweden (126 Prozent, 42.000 Autos).

Weiteres Wachstum voraus

Der E-Mobilitätsboom in Deutschland wird sich fortsetzen, erwartet Power2Drive. Denn staatliche Zuschüsse (etwa die Innovationsprämie für die Anschaffung elektrischer Pkw), Performance- und Reichweiten-Steigerungen sowie der Ausbau der Ladeinfrastruktur werden ihn weiter befeuern. So hat Tesla angekündigt, dass noch im Dezember die ersten Elektroautos aus dem Werk bei Berlin vom Band laufen werden. Auch die neue Bundesregierung verfolgt ehrgeizige Ziele. Bis zum Jahr 2030 sollen mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw auf deutschen Straßen unterwegs sein. Außerdem sieht der Koalitionsvertrag bis 2030 eine Million öffentliche Ladepunkte vor, davon ein Großteil Schnellladesäulen. Die neue Regierung will die Förderung für den Ausbau der Ladeinfrastruktur verbessern sowie Hemmnisse in Genehmigungsprozessen, bei der Netzinfrastruktur und den Netzanschlussbedingungen abbauen.

16.12.2021 | Quelle: Power2Drive | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH