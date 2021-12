WES Green und Enovos bauen 10 MW-Park in der Südeifel

Insgesamt elf Freiflächenanlagen mit 200 MW wollen WES Green und Enovo in der Südeifel bauen. Das erste Projekt mit 10 MW geht an den Start.

Der Projektentwickler für Freiflächen-Photovoltaikanlagen, WES Green, und Enovos planen in der Südeifel eine Photovoltaikoffensive. Wie WES Green mitteilte, ging als erstes nun der Solarpark Affler offiziell in Betrieb. Die Inbetriebnahme ist zudem der Auftakt für weitere Photovoltaikprojekte in der Region. Die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz wird dann im Frühjahr 2022 beginnen.

Entwickelt haben den Solarpark in Kooperation WES Green und Enovos Renewables sowie weitere Partnern. Beteiligt waren Landschaftsplaner, Kommune, Verbands- und Ortsgemeinde sowie die Erneuerbare Energien Neuerburger Land AÖR (EENL). Ziel des Projekts ist der deutliche Ausbau der Erneuerbaren Energien in der Region.

Auf der insgesamt 18 Hektar großen Fläche des Solarparks Affler kommen insgesamt knapp 25.000 Module und 34 Wechselrichter zum Einsatz. Das Projekt besteht ferner aus zwei Bauabschnitten, wovon der erste nun beendet ist. Die Fertigstellung des zweiten ist für das dritte Quartal 2022 geplant. Insgesamt soll die Anlage eine Gesamtleistung von 15 Megawatt Peak erreichen.

„Die Herausforderung war die Untersuchung auf archäologische Funde sowie auf Kampfmittel aus dem ersten und zweiten Weltkrieg mittels Magnetprospektion”, sagt Horst Schneider, Geschäftsführer der WES Green. “Diese kam zu dem Ergebnis, dass sich auf der Fläche Handgranaten, welche zuerst kontrolliert gesprengt werden mussten, und Teile eines Flugzeugwracks befinden.“

Der Solarpark Affler ist das erste Projekt der Partner in der Südeifel. Weitere sollen noch folgen. Für den Bau veranwtortlich war die Schoenergie GmbH aus Föhren.

200 Megwatt geplant

„In unserer Gemeinde profitiert jeder Haushalt von der Wertschöpfung durch den Solarpark“, sagte Herbert Steins, Bürgermeister der Gemeinde Affler.

„Wir beteiligen uns als Verbandsgemeinde aktiv an der Umsetzung der Energiewende und sorgen gleichzeitig für kommunale Wertschöpfung“, sagte ferner der Verbandsbürgermeister der Südeifel, Moritz Petry.

Da der Solarpark auf benachteiligtem landwirtschaftlichem Gebiet installiert wurde, wird darüber hinaus die Biodiversität gesteigert sowie die ländliche Entwicklung, unabhängig von der Landwirtschaft, gefördert.

Und Michael Göke, Geschäftsführer der Enovos Renewables GmbH, ergänzte: „Mit zehn Megawatt peak ist es der erste Solarpark eines umfangreichen Projektes, das die Planung und den Bau von insgesamt elf Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Südeifel mit einer Gesamtleistung von ca. 200 Megawatt peak vorsieht.“

17.12.2021 | Quelle: WES Green | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH