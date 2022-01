Sonneneinstrahlung in Deutschland im Dezember 2021

Im Dezember war die Sonneneinstrahlung in fast ganz Deutschland genauso hoch wie im langjährigen Mittel. Nur in manchen Regionen Süddeutschlands schien die Sonne etwas mehr als im Durchschnitt der Vergangenheit.

Im Dezember 2021 lag die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Deutschland 17 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das entspricht genau dem Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010, das der Deutsche Wetterdienst (DWD) ermittelt hat.

Die höchste Einstrahlung konnte der Deutsche Wetterdienst mit 44 Kilowattstunden pro Quadratmeter am Alpenrand messen. 31 bis 35 Kilowattstunden pro Quadratmeter sind hier die üblichen Werte im Durchschnitt. Überdurchschnittliche Einstrahlungsdaten haben die Wetterexperten auch im Süden von Baden-Württemberg, Teilen des Erzgebirges und der östlichen Donauregion bestimmt. Dagegen schien die Sonne in der Eifel und dem Sauerland etwas weniger als üblich. Ansonsten deckt sich die Sonneneinstrahlung im Dezember 2021 überall in Deutschland mit dem langjährigen Mittel.

Die geringste Sonneneinstrahlung hat der Deutsche Wetterdienst diesen Dezember mit 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter in der gesamten norddeutschen Tiefebene und dem nördlichen Mittelgebirgsraum gemessen. Das ist geringfügig niedriger als das langjährige Minimum von 11 Kilowattstunden pro Quadratmeter.