Der US-amerikanische Hersteller von Dünnschicht-Modulen First Solar hat vom Projektentwickler Swift Current Energy einen Auftrag über 1,2 Gigawatt erhalten.

First Solar liefert an den in Boston ansässigen Projektentwickler Swift Current Energy Dünnschicht-Photovoltaik(PV)-Module mit einer Gesamtleistung von 1,2 Gigawatt (GW). Die Module werden 2023 und 2024 ausgeliefert. Swift Current wurde 2016 gegründet und hat bisher über 1 GW an erneuerbaren Energieprojekten vermarktet, darunter Photovoltaik-Kraftwerke und Windparks. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine wachsende Pipeline von über 6 GW an geplanten Projekten in ganz Nordamerika.

„Dies ist unsere bisher größte Beschaffung und zeigt unser kontinuierliches Engagement für Investitionen in erneuerbare Energien, um eine nachhaltige Zukunft zu schaffen“, sagt Eric Lammers, CEO von Swift Current Energy. „First Solar passt mit seiner Qualität und Nachhaltigkeit hervorragend zu unserem Team und wird unsere Arbeit unterstützen, erstklassige erneuerbare Energieprojekte sicher, termingerecht und innerhalb des Budgets zu entwickeln, zu bauen und zu besitzen.“

Entworfen und entwickelt in seinen Forschungs- und Entwicklungszentren (F&E) in Kalifornien und Ohio, sieht First Solar seine Dünnschicht-PV-Modulen in Bezug auf Qualität, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Design und Umweltverträglichkeit in einer guten Position. First Solar betreibt außerdem ein Recyclingprogramm, das mehr als 90 Prozent des in den PV-Modulen enthaltenen Cadmiumtellurids für die Verwendung in neuen Modulen zurückgewinnt.

Georges Antoun, Chief Commercial Officer, First Solar sagt: „Wir sind stolz darauf, dass sich das Team von Swift Current mit seinem verantwortungsvollen Ansatz bei der Entwicklung von Solarprojekten entschieden hat, uns und unserer Technologie zu vertrauen. Als amerikanisches Solarunternehmen freuen wir uns darauf, ihre Bemühungen zu unterstützen, den Marsch unseres Landes zu unterstützen, bis 2050 45 % seines Stroms aus Solarenergie zu beziehen.“

14.1.2022 | Quelle: First Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH