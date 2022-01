In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird in mehr als zwei Dritteln der neuen Ein- und Zweifamilienhäuser eine Flächenheizung eingebaut. In anderen europäischen Ländern sind es aber deutlich weniger. Das geht aus Zahlen des Branchenverbandes BDH für das Jahr 2019 hervor.

In den meisten europäischen Ländern gibt es große Potenziale für energieeffiziente Flächenheiz- und Kühlsysteme. Das ist das zentrale Ergebnis einer aktuellen Erhebung zur Marktdurchdringung dieser Technologie in Europa. Demnach ist die Marktdurchdringung der Flächenheizung in den meisten europäischen Ländern bislang nur mittelmäßig (33 % bis 66 %), wenig (10 % bis 33 %) beziehungsweise sehr wenig (weniger als 10 %) vorangeschritten. Die Marktzahlen werden alle zwei Jahre gemeinsam vom Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und der Association of the European Heating Industry (EHI) erhoben. Die aktuellen Zahlen erfassen den Neubau im Jahr 2019.

Die weitere Marktentwicklung schätzt BDH-Abteilungsleiter Ralf Kiryk positiv ein, denn diese Technologie sei hervorragend mit Effizienztechnologien kombinierbar: „Die Flächenheizung lässt sie sich ideal mit Brennwertkesseln, Wärmepumpen und thermischen Solaranlagen koppeln und ist nicht nur für den Neubau, sondern auch die Bestandssanierung geeignet. Zudem kann sie im Sommer auch einfach und kostengünstig zur Raumkühlung genutzt werden.“

BDH organisiert Fachseminare zum Thema Flächenheizung und -kühlung

Über aktuelle Trends und Entwicklungen von Flächenheiz- und Kühlsystemen informiert der BDH im Rahmen seiner monatlichen Online-Seminare. Die nächste Veranstaltung findet am 19. Januar um 17:00 Uhr statt und beschäftigt sich mit der Flächenheizung in der Modernisierung.

Das kostenfreie 90-minütige Seminar richtet sich an Planer und Handwerker aus der SHK-Branche aber auch an Energieberater, Architekten und Bauleiter. Die Veranstaltung vermittelt praxisorientiert die Grundlagen zur Flächenheizung nicht nur am Boden, sondern auch an Wand und Decke und erläutert alle relevanten Systemkomponenten. Es werden die Unterschiede der Nass- und Trockenbauweise ebenso dargestellt, wie Montageabläufe, Schnittstellen-Koordination und Dokumentation. Daneben informieren die Referenten zur aktuellen Fördersituation.

Die Anmeldung zum Online-Seminar zum Thema Flächenheizung ist unter diesem Link möglich.

15.1.2022 | Quelle: BDH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH