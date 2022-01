Windenergie: Neue Rotorblatttraverse von Ematec

Die neue Rotorblatttraverse von Ematec nimmt Rotorblätter mit bis zu 50 Tonnen Blattgewicht auf. Als erster Windkraftanlagenhersteller profitiert Enercon von der neuen Traversengeneration.

Ematec, Spezialanbieter von Hebezeugen für die Windkraftbranche mit Sitz in Memmingerberg bietet seine Rotorblatttraverse vom Typ RBC-D nun auch für eine neue Gewichtsklasse an. Die neue RBC-D 50 Greenline nimmt Rotorblätter mit einem Blattgewicht von bis zu 50 Tonnen auf. Die Besonderheit: Die RBC-D 50 wiegt selbst gerade einmal 27 Tonnen. Als erster Windkraftanlagenhersteller profitiert Enercon von der neuen Traversengeneration.

„Wir haben bereits sechs Traversen vom aktuellen Typ RBC-D42 mit einer Nutzlast von bis zu 42 Tonnen weltweit im Einsatz. Und unsere Teams sind sehr zufrieden damit“, sagt Ute Varrelmann, Head of Installation bei Enercon. Enercon nutzt die RBC-D42-Traversen und künftig weitere acht Modelle der neuen Generation RBC-D 50. Vor allem für die Installation seiner neu entwickelten Anlagengeneration der EP5-Plattform. Ausschlaggebend für die Anschaffung des Equipments waren signifikante Zeit- und Kostenvorteile, die sich mit Hilfe der Traverse erreichen lassen: So reduziert sich die Zeit für die Blattmontage pro Anlage deutlich um bis zu 60 Prozent.

Rotorblatttraverse passt sich an Rotorblatt an

Die RBC-D-Traversen passen sich dank ihrer adaptiven Blattaufnahme individuell und besonders schnell an jedes Rotorblatt an. „Es stimmt, dass sich unsere Traversen im internationalen Vergleich im Hochpreissegment bewegen. Bei einer Investitionsentscheidung muss man allerdings die Lebenszykluskosten betrachten. Genau da sind unsere Traversen am Ende unschlagbar. Denn sie sind eben nicht nur für eine oder maximal zwei Blattgenerationen ausgelegt, sondern auf eine Lebensdauer von 20 Jahren oder sogar darüber hinaus“, sagt Manfred Eberhard, CEO der Ematec AG.

Die Rotorblatttraverse der RBC-Generation von Ematec ist laut Hersteller weltweit die erste und einzige Einzelblatttraversen, die sich automatisch und individuell auf das jeweilige Rotorblatt einstellen läßt und sich dabei stets selbst austariert. Sie kann Blätter mit einer Länge zwischen 45 Metern und 110 Metern aufnehmen und bis zum Neigewinkel von ±30 Grad stabilisieren. Somit sind unkontrollierte Bewegungen der Einheiten ausgeschlossen. Für ein sicheres Handling des Rotorblatts findet die RBC immer individuell den exakten Schwerpunkt. Zwei Gegengewichte an den beiden Traversenflügeln passen sich automatisch dem Schwerpunkt an – mit und ohne Rotorblatt.

Die Hydraulikzylinder der Greifer sind mit integrierten Sicherheitsventilen ausgestattet, die ein Herausrutschen des Rotorblattes unmöglich machen – selbst bei einer falschen Bedienung. Mit einer Hanghöhe von gerade einmal ca. 3,5 Metern soll die RBC-Baureihe das Kranmanagement erheblich erleichtern. Gerade in Bezug auf die stetig steigenden Nabenhöhen der Windkraftanlagen.

15.1.2022 | Quelle: Ematec | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH