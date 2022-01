Nahwärmenetz mit Photovoltaik für neues Berliner Quartier

Die Naturstrom AG übernimmt die Wärmeversorgung für ein neues Berliner Quartier. Dafür kommen ein Nahwärmenetz und Wärmepumpen zum Einsatz. Auch die PV spielt eine Rolle.

Für die Versorgung eines neuen Quartiers in Berlin kommt ein Nahwärmenetz mit Photovoltaik und Wärmepumpen zum Einsatz. Darüber berichtet der Öko-Energieversorger Naturstrom AG. Es geht dabei um ein 23 Hektar großen Wohnquartier in Berlin-Pankow. Es werde mit einem „lauwarmen“ Nahwärmenetz mit zwei zentralen Wärmepumpen ausgerüstet. Dazu kommt dachintegrierte Photovoltaik auf jedem der insgesamt 84 Doppel- und Reihenhäuser und E-Mobilitätskonzept. Der Baustart ist ferner für 2022, der Beginn der Wärmelieferung zur Heizperiode für 2023 geplant.

Das ökologisch-gemeinschaftliche Quartier im Pankower Viertel Französisch Buchholz trägt ferner den Namen Kokoni One. Beteiligt sind auch der Berliner Projektentwickler Incept GmbH, Teil der Ziegert Group, und die ZRS Architekten Ingenieure. Für die Wärmeversorgung zeichnet Naturstrom verantwortlich. Die nachhaltige Energieversorgung erfolgt dabei mittels Erdwärmesonden und zentralen Wärmepumpen. Zusätzlich verfügen alle Häuser über dachintegrierte Photovoltaik-Anlagen.

„Das Wohnquartier Kokoni One präsentiert ein Paradebeispiel für eine gelungene, dezentrale Energieversorgung”, sagt Dr. Sarah Debor, Abteilungsleiterin für Projektentwicklung bei Naturstrom. Denn es zeige schon heute, wie die dringend anstehende Energiewende im Gebäudesektor gelingen könne.

Temperaturniveau von zehn Grad Celsius

Konkret sollen 68 Wärmesonden dem Erdreich Energie entziehen auf einem geringen, aber über das ganze Jahr konstanten Temperaturniveau von ca. 10 °C. Zwei zentrale Wärmepumpen mit jeweils ca. 50 Kilowatt elektrischer Eingangsleistung (kWel) sowie knapp 200 Kilowatt thermischer Ausgangsleistung (kWth) heben die Temperatur auf 40 °C. Die so nutzbare Heizwärme wird über ein gedämmtes Niedertemperatur-Nahwärmenetz in die einzelnen Gebäude mit KfW-gefördertem Baustandard BEG 55 transportiert. Das Netz besteht aus zwei Strängen mit einer Gesamtlänge von ca. 1,2 Kilometern. In den Sommermonaten werden die Energieflüsse im Energiesystem umgedreht und die Gebäude gekühlt: Überschüssige Wärme wird den Gebäuden entzogen, durch das Netz zu den Wärmesonden geführt und das Erdreich energetisch regeneriert. Naturstrom übernimmt neben Planung und Errichtung auch den Betrieb des gesamten Energiesystems inklusive Wartung, Service und Monitoring. Die Trinkwasserbereitung erfolgt jeweils dezentral über elektrische Durchlaufsysteme, bilanziell versorgt von den Photovoltaik-Anlagen.

Die Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 222 bis 323 Kilowatt Peak (kWp) auf den Häusern sind als vollflächige In-Dach-Varianten konzipiert. Sie ersetzten somit die Dachdeckung. Die einzelnen Anlagen werden über ein separates Netz zu einer großen Gesamtanlage verbunden und zentral gezählt. Den Bewohner:innen steht frei, den vor Ort erzeugten Solarstrom über einen günstigen Mieterstrom-Tarif zu beziehen.

18.1.2022 | Quelle: Naturstrom AG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH