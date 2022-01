Photovoltaik: Kläranlage nutzt Solarstrom für Eigenbedarf

Der Lippeverband hat die Kläranlage im westfälischen Bönen mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet. Sie soll zur Eigenversorgung beitragen. Weitere PV-Kraftwerke sollen an anderen Standorten folgen.

Die Photovoltaik kommt künftig für die Kläranlage Bönen zum Einsatz. Wie der Betreiber, der Lippeverband, mitteilte, handelt es sich um neue Dach-Photovoltaikanlage. Sie besteht ferner aus 385 Modulen und erstreckt sich über eine Fläche von 730 Quadratmetern. Das ist ungefähr die Größe eines Handballfelds. Die Anlage soll zudem rund 120.000 Kilowattstunden im Jahr erzeugen, die die Kläranlage für den ein Eigenverbrauch nutzen will. Mit einem Blockheizkraftwerk zusammen deckt die Photovoltaikanlage somit mehr als die Hälfte des Strombedarfs der Kläranlage.

Ungefähr 15 Arbeitstage habe die Installation gedauert. Dazu gehörten zum Beispiel die Unterkonstruktion, die Verlegung der Module mit Verkabelung und der Netzanschluss. Der Lippeverband investierte ferner knapp 195.000 Euro in die Photovoltaikanlage. Die Investition in Photovoltaik sei sinnvoll angelegtes Geld in die energieautarke Zukunft der Kläranlage, die damit zugleich 72 Tonnen CO₂ im Jahr eingespare.

Die Kläranlage hat einen Gesamtjahresverbrauch von zirka 1.620.000 Kilowattstunden. 45 Prozent des Verbrauchs deckt das anlageneigene Blockheizkraftwerk. Die Photovoltaikanlage steuert nun noch einmal rund 7 Prozent dazu.

Auch auf weiteren Anlagen im Lippeverbandsgebiet sollen Photovoltaikanlagen bald Strom erzeugen: In einem ersten Schritt hat der Lippeverband 2021 eine Kläranlage in Kamen mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Neben der neuen Anlage in Bönen sind an elf weiteren größeren Standorten die Voraussetzungen für die Installationen gegeben.

Der Lippeverband ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen. Ihm gehören aktuell 155 Kommunen und Unternehmen an, die mit BEiträgen die Verbandsaufgaben finanzieren.

