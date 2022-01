Volle Auftragsbücher bei Solaranlagen-Marktplatz Otovo

Der norwegische Solaranlagen-Marktplatz Otovo ist seit kurzem auch in Deutschland aktiv. Das Geschäft international läuft: der Auftrasgbestand hat sich erheblich erhöht.

Der Solaranlagen-Marktplatz Otovo berichtet über volle Auftragsbücher. Wie das norwegische Unternehmen mitteilte, hat sich der Auftragsbestand binnen Jahresfrist versiebenfacht. Zum Ziel von 8.000 verkauften Solaranlagen werde auch erstmals der deutsche Markt beitragen.

“Die Pläne der neuen Bundesregierung mit dem Solar-Ausbau von 140 Gigawatt bis 2030 sorgen hierzulande für besonderen Schwung: Mit 60 verkauften Anlagen im ersten Monat nach Markteintritt hat Otovo Deutschland den bislang besten Start einer Ländergesellschaft geschafft. ” Darüber freut sich Geschäftsführer Christian Rahn, der in Berlin heute ein 20-köpfiges Team führt, das dieses Jahr auf 100 Mitarbeiter wachsen soll. Rahn erwartet in Kürze die ersten Kunden-Installationen.

Otovo ist ferner ein in weiten Teilen Europas aktiver Marktplatz für Solar- und Batterie-Systeme. Herzstück ist dabei die Plattform, an die Hunderte lokaler Solar-Installateure angeschlossen sind. Eine ausgeklügelte Technologie ermöglicht es, das Potenzial jedes Hauses in wenigen Klicks online zu analysieren und die passende Anlage zu konfigurieren. Somit erhält ein interessierter Kunde blitzschnell ein festes Online-Angebot vom optimalen und günstigsten lokalen Fachbetrieb.

Seit 2021 an der Börse

Das im norwegischen Oslo ansässige Unternehmen meldete jetzt im vierten Quartal 2021 einen Umsatzanstieg um 173 Prozent auf 11 Millionen Euro und einen Anstieg des Bruttogewinns um 195 Prozent auf 2,2 Millionen Euro. Das Unternehmen ist auch seit 2021 an der Börse notiert. Dort hatte der Kurs bis zuletzt einen rasanten Aufstieg erfahren.

Im vergangenen Quartal hat Otovo 2.066 Projekte verkauft – 223 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Jahresrate liegt bei 8.000 Projekten. Aufgrund des starken Quartals war die Pipeline der zur Installation anstehenden Projekte 7,2-mal höher als im Vorjahreszeitraum. Das Auftragsvolumen liegt bei 28 Millionen Euro.

“Das ist ein starker Projekt-Zuwachs. In den kommenden Wochen werden mehr Anlagen installiert als im Gesamtjahr 2020. Angesichts der Energiepreiskrise denken immer mehr Verbraucher in Europa um“, sagt Otovo-CEO Andreas Thorsheim.

21.1.2022 | Quelle: Otovo | Solarserver © Solarthemen Media GmbH