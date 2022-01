Mit der Simulation durch Polysun können Planerinnen und Planer die Erträge von Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen ausweisen und den Eigenverbrauch des Gesamtenergiesystems optimieren.

Die Vela Solaris AG ist mit ihrer Simulationssoftware Polysun zur Nachweiserbringung im Bereich Eigenstromstromproduktion und -verbrauch der Minergie-Standards anerkannt. Minergie ist der Schweizer Standard für Komfort, Effizienz und Werterhalt für neue und modernisierte Gebäude. Seit dem 1. Januar 2022 können Planer die Funktionen von Polysun nutzen, um den Eigenverbrauchsanteil ihres Projekts auszuweisen. Dazu wurde mit dem Minergie-Report eine neue Funktion innerhalb der Simulationssoftware Polysun geschaffen, um die notwendigen Kennzahlen nach Minergie-Vorgaben per Knopfdruck einfach und effizient zu erstellen. Dies ermöglicht eine Optimierung des Nachweises und eine Vereinfachung des Prozesses bei Planungen mit Polysun. Insbesondere für Planer, die bereits mit Simulationssoftware Polysun arbeiten, sollt dies eine signifikante Arbeitserleichterung sowie Zeitersparnis darstellen. Denn es bietet eine konkrete, realitätsnahe Berechnung, um die Standards zu erreichen.

Minergie setzt sich für eine Qualitätssicherung in der Planungs-, Bau- und Betriebsphase von Gebäuden in der Schweiz ein. Die drei Gebäudestandards Minergie, Minergie-P und Minergie-A stellen bereits in der Planungsphase klare Anforderungen in Bezug auf Qualität, Effizienz und Komfort. Nach Minergie geplante und realisierte Projekte sind energieeffizient ausgelegt und setzen Anreize für eine hohe Eigenproduktion- sowie einen hohen Eigenverbrauch. Das Ziel: Möglichst viel der benötigten Energie wird vor Ort produziert und nachhaltig genutzt. Voraussetzung dafür ist ein intelligentes Gesamtkonzept basierend auf Sektorenkopplung und interdisziplinärer Planung.

Intelligente Steuerung mit Simulationssoftware Polysun optimieren

Mittels der Simulationssoftware Polysun können Planerinnen und Planer die Erträge von Photovoltaik– und Solarthermie-Anlagen ausweisen und den Eigenverbrauch des Gesamtenergiesystems optimieren – beispielsweise die genaue Abstimmung des Zusammenspiels zwischen PV-Erzeugung, Wärmepumpe und der Deckung des Strom-, Kälte- und Wärmebedarfs des Gebäudes. Weitere Optimierungsmöglichkeiten bildet die Simulation einer intelligenten Steuerung. Gegenüber normierten Rechenmethoden schafft die Simulation die Möglichkeit, Eigenverbrauch und Effizienz bestmöglich abzustimmen und schnell sowie kostengünstig auszuweisen.

Vela Solaris bietet am 1. Februar um 16 Uhr eine kostenlose Online-Schulung „Zuverlässig nach Minergie-Standard planen und einfach Nachweis erbringen“ an, für die sich Interessierte unter dem nebenstehenden Link anmelden können.

28.1.2022 | Quelle: Vela Solaris | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH