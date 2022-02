Italienisches Brandschutz-Zertifikat für Photovoltaik-Module von Bauer Solar

Das Photovoltaik-Systemhaus Bauer Solar GmbH hat für seine PV-Module der Reihen M10HB, M10HBB, 144M10HB und 144M10HBB das italienische Brandschutz-Zertifikat der Klasse 1 erhalten.

Europaweit sind Sicherheitsanforderungen an Photovoltaik-Module in der EU-Norm IEC 61730 beschrieben. Die italienischen Behördern fordern zusätzlich zu der Bauartzertifizierung nach dieser Norm die Einhaltung ihrer eigenen Brandschutzverordnung. Ausschließlich Module mit einem speziellen Brandschutz-Zertifikat dürfen bei der Installation von Photovoltaik-Anlagen zum Einsatz kommen. Die Bedingungen sind in der Norm UNI 9177 beschrieben.

Bauer Solar ließ seine Photovoltaik-Module im Januar beim Istituto Giordano prüfen, einem akkreditierten Testzentrum. Die PV-Module bestanden die Tests und erhielten die Einstufung in die „[…] classe di reazione al fuoco uno“ (auf deutsch. „Feuerschutzzertifikat Klasse 1“). Die Brandschutzklasse 1 ist die oberste von drei Brandschutzklassen. Photovoltaik-Module, die dieses Brandschutz-Zertifikat erhalten, dürfen ohne weitere Nachweise über die Eigenschaften der Brandweiterleitung der Dachmaterialien installiert werden.

Brandschutz bleibt Thema für die Photovoltaik

Auch in Deutschland ist der Brandschutz für Photovoltaik-Anlagen weiterhin ein wesentliches Thema – auch wenn die großen Sorgen der Anfangsjahre überwunden sind. So ist der Brandschutz zum Beispiel das Argument dafür, dass Photovoltaik-Anlagen Mindestabstände zu Nachbarhäusern einhalten müssen. Der Landesverband Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen (LEE NRW) hält diese Abstände in Nordrhein-Westfalen für zu groß. Er befürwortet daher eine Änderung der Landesbauordnung. Auch für Batterie-Speicher auf Lithium-Ionen-Basis sind spezielle Brandschutz-Maßnahmen nötig, die der Speicherverband BVES kürzlich in einem Leitfaden zusammengefasst hat.

Die familiengeführte Bauer Solar wurde 1985 als Elektrotechnik-Unternehmen gegründet. Später kamen Steuerungstechnik, Haustechnik und Photovoltaik hinzu. Seit 2006 ist das Unternehmen als PV-Großhandel aktiv, seit 2011 hat es auch eine eigene Modulproduktion. Mittlerweile sind 2200 MW PV-Leistung von Bauer in Europa installiert – in Freiflächen-Solarparks, bei Gewerbebetrieben, auf Einfamilienhäusern und in Off-Grid-Photovoltaik-Anlagen.

01.02.2022 | Quelle: Bauer Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH