Seilkonstruktion schafft mehr Platz für Solarthermie auf dem Dach

Eine originelle Tragekonstruktion für eine Solarthermie-Anlage in Horb am Neckar ermöglicht die Nutzung einer größeren Fläche.

Die Stadtwerke in Horb am Neckar betreiben in Horb ein Wärmenetz mit einem Biomassekraftwerk. Die Cupasol GmbH will dieses Wärmenetz um eine Solarthermie-Anlage ergänzen, die 2022 in Betrieb gehen soll. Sie entsteht derzeit auf zwei Hallendächern auf dem Stadtwerke-Gelände – und auch zwischen den beiden Dächern. Elf Schrägseilbrücken verbinden die Dächer miteinander und machen so auch den 20 Meter breiten Zwischenraum nutzbar. So steigt die für die Solarthermie nutzbare Fläche auf dem Dach laut Cupasol von 2.000 auf 3.000 m2. Das ermöglicht eine Kollektorfläche von 2.400 m2.

Eine Belastung soll die Solarthermie-Anlage für das Dach nicht sein. Das Gewicht der Kollektoren leitet die Konstruktion nämlich durch die Außenwände des Gebäudes ab. Dabei werde die Dachhaut weder durchdrungen noch belastet. Cupasol aus Ravensburg ist seit zehn Jahren auf die Technologien Solarthermie und Großwärmespeicher spezialisiert.

Das Unternehmen bezeichnet seine Konstruktion als „wegweisend für die Erschließung von vorher unzugänglichem Flächenpotenzial. Das Unternehmen erhofft sich davon, vor allem im innerstädtischen Raum Flächen zu erschließen, auf denen eine Solaranlage vorher undenkbar gewesen wäre. Der Bau der Anlage sei zur Hälfte abgeschlossen, erklärt Cupasol. Im Regelbetrieb soll sie jährlich neun bis zehn Prozent solaren Anteil im Wärmenetz leisten, das an 300 Häuser angeschlossen ist.

Baden-Württemberg liegt laut seinem jüngsten Monitoring-Bericht beim Ausbau der Solarthermie in Wärmenetzen bereits bundesweit an der Spitze. Etwa die Hälfte der Anlagen sind demnach in dem Bundesland installiert.

04.02.2022 | Quelle: Cupasol | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH