Spatenstich für Photovoltaik-Parkplatz mit Ladesäulen für E-Autos

Foto: Focusenergie Der Spatenstich bei Eltroplan ist Ende Januar erfolgt. Die offizielle PV-Pflicht in Baden-Württemberg gilt für Parkplätze, deren Baugenehmigung ab Januar eingereicht wurde.

Auf dem Gelände der Eltroplan Engineering in Endlingen am Kaiserstuhl baut die Focusenergie GmbH & Co KG einen 2.000 m2 großen Photovoltaik-Parkplatz. Nach Firmenangaben wird der Solarparkplatz damit eines der größten Projekte dieser Art in Deutschland.

Die Bauarbeiten für den Photovoltaik-Parkplatz begannen am Montag dieser Woche mit dem ersten Spatenstich. Auf der Überdachung des Parklplatzes sollen mehr als 1.000 Solarmodule mit einer Spitzenleistung von 300 kW Platz finden. Im Sommer soll die Anlage den ersten Solarstrom liefern. Der Photovoltaik-Strom soll bilanziell vollständig vor Ort verbraucht werden. Er versorgt die Fertigung von Eltroplan sowie die zunächst fünf Ladestationen (zehn Ladepunkte) für E-Autos und die E-Bike-Ladestation. Ein Lithium-Ionen-Stromspeicher mit einer Kapazität von 100 bis 200 Kilowattstunden soll auch den reellen Eigenverbrauch erhöhen. Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei etwa 1 Million Euro. Focusenergie konzipiert und realisiert die erneuerbare Erzeugungsanlage inklusive Stromspeicher, Netzanschluss und Ladeinfrastruktur. „Unser Ansatz war es, mit einer PV-Anlage nicht nur klimafreundlichen Strom zu erzeugen, sondern das gesamte Energiesystem zu optimieren“, sagt Christoph Hecklau, kaufmännischer Leiter bei focusEnergie. Gemeinsam mit dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) entwickelte Focusenergie für das Projekt eine individuelle Softwarelösung. Diese soll auch die Effizienz auf der Verbrauchsseite maximieren. „Wir freuen uns auf die Umsetzung dieses außergewöhnlichen Leuchtturmprojekts“, sagt Michael Pawellek, Inhaber und Geschäftsführer von Eltroplan. Photovoltaik-Pflicht für jeden neuen Parkplatz mit mehr als 35 Stellplätzen Seit Anfang des Jahres gilt in Baden-Württemberg eine PV-Pflicht für alle Nicht-Wohngebäude und für Parkplätze. Laut Hecklau macht sich dies schon in Form von wachsendem Interesse bemerkbar. „Erneuerbare Energien werden von Unternehmen stärker nachgefragt und als wirtschaftliche Möglichkeit zur Stromerzeugung wahrgenommen. So entsteht eine ökologische und wirtschaftliche Win-win-Situation“, sagt Hecklau. Die Solarpflicht gilt für neu gebaute offene Parkplätze mit mehr als 35 Stellplätzen, deren Antrag auf Baugenehmigung ab dem 1. Januar 2022 bei der zuständigen Behörde eingeht. Den Solarstrom mit E-Mobilität zu koppeln, ist dabei erklärtes Ziel der Landesregierung, wie sie bereits in zwei Pilotprojekten vor Inkrafttreten der PV-Pflicht demonstrierte. 04.02.2022 | Quelle: Focusenergie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH