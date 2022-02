Air Products und die Hamburg Port Authority (HPA) haben eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit beim Aufbau einer umfassenden Wasserstoff-Wertschöpfungskette im gesamten Hamburger Hafen abgeschlossen.

Air Products und die Hamburg Port Authority wollen Produktion, Lieferketten und Verbrauch von Wasserstoff in Norddeutschland und in Hamburg beschleunigen. In ihrer Zusammenarbeit konzentrieren sich beide darauf, die Nachfrage nach Wasserstoff zu erhöhen. Somit wollen sie die Dekarbonisierung von Schwerlastfahrzeugen in der Hafenlogistik und von der Industrie voranzutreiben.

„Das Interesse seitens Air Products unterstreicht das Potenzial des Hamburger Hafens im Hinblick auf die Entwicklung der Wasserstoffinfrastruktur“, sagt Michael Westhagemann, Senator für Wirtschaft und Innovation in Hamburg. „Ich freue mich sehr, dass Air Products mit seiner weltweiten Wasserstoffkompetenz eine Partnerschaft mit dem Hamburger Hafen eingeht, um eine nachhaltige Lieferkette für Wasserstoff aufzubauen. Dies ist ein wichtiger Bestandteil in Hamburgs Maßnahmenpaket auf dem Weg zum klimaneutralen Hafen.“

Hamburg Port Authority will Wasserstoff voranbringen

Als weltgrößter Wasserstoffproduzent verfügt Air Products über 60 Jahren Erfahrung mit Wasserstoff in über 50 Ländern weltweit. Hinzu kommen praktische Betriebserfahrung aus mehr als 250 Tankstellenprojekten in 20 Ländern. Die Technologie von Air Products wird bei über 1,5 Millionen Betankungsvorgängen pro Jahr eingesetzt. Die Firma liefert Wasserstoff an den Hamburger Hafen und allgemein in Deutschland seit mehr als 40 Jahren. Sie ist Mitglied von H2 Global und beliefert bereits zahlreiche Wasserstofftankstellen in ganz Deutschland.

„Häfen und ihre Industrieansiedlungen in Hamburg und weltweit spielen eine entscheidende Rolle im Ausbau der Wasserstoffnutzung in der Energiewende“, betont Kurt Lefevere, Vice President Northern Continent bei Air Products. „Wir begrüßen die Gelegenheit, mit der Hamburg Port Authority zusammenzuarbeiten und Deutschlands ehrgeizige Dekarbonisierungsagenda zu fördern.“

7.2.2022 | Quelle: HPA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH