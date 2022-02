Der digitale Photovoltaik-Installationsbetrieb Installion will bis Ende 2022 die Anzahl seiner Handwerker-Hubs verdoppeln. Die Beteiligung von Enercity soll das Wachstum stärken.

Der Energieversorger Enercity beteiligt sich mit rund 30 Prozent am Montageplattformanbieter Installion. Das Startup wurde 2019 gegründet und setzt über seine digitale Plattform Montagearbeiten von Photovoltaiksystemen, E-Ladeboxen und Speichern um. Als neuer Gesellschafter erweitert der Energiedienstleister aus Hannover sein Portfolio um einen strategisch wichtigen Geschäftszweig. Denn der massive Ausbau von Photovoltaik (PV), Speichern und Ladeinfrastruktur kann nach Ansicht des Unternehmens nur mit einem engmaschigen Netz aus qualifizierten Handwerksbetrieben gelingen. Über den Kaufpreis der Beteiligung wurde Stillschweigen vereinbart. Im Vergleich zum ersten Geschäftsjahr hat Installion seinen Umsatz auf vier Millionen Euro versechsfacht und beschäftigt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ausbau der Erneuerbaren gelingt nur gemeinsam mit Fachbetrieben

Durch die Gründung neuer Standorte plant Installion sein bestehendes Netzwerk von derzeit zehn auf 20 lokale Hubs mit über 30 Teams bis Ende 2022 zu verdoppeln. Der Plattformanbieter will so Montagekapazitäten schnell, effizient und in durchgängig hoher Qualität zur Verfügung stellen. Dies soll eines der größten Probleme beim Ausbau der Erneuerbaren Energien lösen. Während es im Markt mittlerweile viele bezahlbare PV-Systeme, Ladestationen und Speicher gibt, mangelt es vielerorts an Montagekapazitäten. Wer auf klimaschonende und zukunftsweisende Energielösungen für Jedermann setzt, muss dem Handwerkermangel begegnen und die Montage von PV-Anlagen vorantreiben.

Enercity und Eneco erweitern Gesellschafterkreis von Installion

Mit der Enercity-Beteiligung wächst Installion weiter. Erst im Sommer vergangenen Jahres hatte sich die Venture Capital-Sparte des niederländischen Unternehmens Eneco am Kölner Startup beteiligt. Diese ist mit ihrer Beteiligung von rund 30 Prozent ebenfalls Teil des Gesellschaftskreises, den im Wesentlichen vom Gründerteam komplettiert. „Wir freuen uns, ab sofort mit zwei starken Partnern weiter wachsen zu können. Wir haben nun die Möglichkeit unsere Hubs noch schneller aufzubauen. Und somit unseren Geschäftspartnern die Auslieferung ihrer PV- und Ladeboxprodukte bundesweit abzusichern”, sagt Daniel Kehler, Leiter Expansion bei Installion und verantwortlich für den Hub-Ausbau.

Enercity ist bereits im Bereich der PV-Montage tätig.

10.2.2022 | Quelle: Enercity | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH