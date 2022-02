BAFA-Förderung BEG: Antragszahl im Januar 2022 höher als 2021

Im Januar 2022 sind deutlich mehr Anträge für Einzelmaßnahmen in effizienten Gebäuden eingegangen als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Anträge für die Solarthermie lag bei rund 2.700.

Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sind im Januar 2022 in Deutschland deutlich mehr Anträge gestellt worden als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Das geht aus einer Mitteilung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hervor. Demnach betrug die Anzahl beantragter Wärmeerzeuger 18.466. Das war mehr als doppelt so viel wie im Januar 2021 (7.214). Konkret gingen Anträge für solarthermische Anlagen in Höhe von 2.721 (Januar 21: 1.453) ein. Bei den Wärmepumpen betrug die Antragszahl 6.747 (Januar 21: 1.863), bei Biomasse 5.639 (2.123), bei Hybridheizungen 2.566 (1.382) und bei Wärmenetzen 793 (393).

Verglichen mit der hohen Nachfrage im Dezember 2021 fiel die Januarstatistik allerdings erwartungsgemäß geringer aus. Im Vormonat hatte die BAFA 33.702 Anträge für den Einbau neuer regenerativer Wärmeträger entgegengenommen. Davon waren rund 4.500 auf die Solarthermie entfallen.

Die Förderung von Einzelmaßnahmen durch die BAFA wird auch in Zukunft fortgesetzt. Dagegen hat das Bundeswirtschaftsministerium einen Förderstopp für alle BEG-Förderungen (Bundesförderung effiziente Gebäude) der KfW verfügt.

14.2.2022 | Quelle: BAFA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH