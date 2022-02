Q-Energy erwirbt 20 MW Windpark für Repowering

Die auf das Repowering von alten Windstandorten fokussierte Q-Energy baut ihr Portfolio aus. Das Berliner Unternehmen übernimmt einen Windpark mit 20 MW unweit von Rostock.

Der Repowering-Spezialist Q-Energy hat in Kuhlrade einen weiteren Windpark für das Repowering erworben. Wie das Unternehmen mitteilte, befindet sich das Windparkprojekt 30 Kilometer nordöstlich von Rostock. Die insgesamt zehn Windanlagen vom Typ Vestas V80 sind seit 2001 am Netz und verfügen über eine Gesamtnennleistung von 20 Megawatt.

Die Anlagen waren ferner im Besitz von vier Privatpersonen. Nach umfassender technischer Prüfung will Q-Energy sechs Bestandsanlagen zunächst weiterbetreiben. Die anderen vier Bestandanlagen werden zurückgebaut und durch neueste Technologie ersetzt. Durch dieses „Repowering“ wird sich der zukünftige Stromertrag um das Dreifache erhöhen. Eine solcher Verkauf an Investoren ist für die Eigentümer von Windparks eine Option, deren Anlagen aus der EEG-Vergütung fallen.

„Wir setzen uns konsequent für eine Reduzierung des Flächenverbrauchs für die Produktion von umweltfreundlichem Windstrom ein“, so Niklas Hinz, Leiter Investments von Q-Energy in Deutschland. „Dieses Ziel erreichen wir, indem wir die Bestandsanlagen durch modernste Technologie der nächsten Generation ersetzen. Damit machen wir die Windenergie fit für die Zukunft und unterstützen so den Ausstieg aus fossilen Energiequellen. Für den Windpark Kuhlrade bedeutet das eine Reduktion der Anlagenzahl bei nahezu gleichbleibender Stromproduktion.“

Seit 2018 hat Q-Energy in Deutschland über 30 Windparks erworben und mehr als 290 Millionen investiert. Die Q-Energy Gruppe entwickelt ferner seit mehr als 15 Jahren Projekte im Erneuerbare-Energien-Sektor. Als globaler Fondsmanager habe das Unternehmen seitdem mehr als 11 Mrd. EUR in sechs Ländern investiert. Die Q-Energy Deutschland GmbH setzt ihren Fokus auf den Erwerb und das Repowering von Onshore-Windenergieanlagen.

