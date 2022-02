Bürgerwerke wollen mit Crowdinvesting drei Millionen Euro für Bürgerenergie einsammeln

Mit dem Crowdinvesting will die Bürgerwerke - ein Netzwerk für Bürgerenergie und ein Ökostromversorger - die „Wirkung des Geschäftsmodells innerhalb weniger Jahre verdreifachen“.

In den Bürgerwerken sind rund 100 Bürgerenergie-Genossenschaften aus ganz Deutschland organisiert, die zusammen rund 40.000 Mitglieder haben. Für die Genossenschaften bieten die Bürgerwerke vielerlei Unterstützung an, zum Beispiel in Form von Schulungen. Mit dem Geld aus dem Crowdinvesting wollen die Bürgerwerke die Dienstleistungen für die Bürgerenergie-Genossenschaften ausbauen. Zudem wollen die Bürgerwerke den rund 1.000 ehrenamtlich Aktiven in den Bürgerenergie-Genossenschaften helfen, sich besser zu vernetzen und ihre Aufgaben zu bündeln. Mit der erhöhten Reichweite durch die über das das Crowdinvesting finanzierten Maßnahmen solle die Mitgliederzahl in den Energiegenossenschaften auf 100.000 steigen. Bürgerwerke-Mitgründer und Vorstand, Felix Schäfer: “Die Bürgerwerke haben sich über die vergangenen Jahre hinweg zu einer ungemein starken Bürgerenergie-Bewegung entwickelt, die schon jetzt einen großen Beitrag zur dringend nötigen Energiewende leistet.

Die Bürgerwerke sind zudem bundesweit als unabhängiger Ökostromversorger aktiv.

Zweites Crowdinvesting der Bürgerwerke auf Wiwin

Das Crowdinvesting auf der auf nachhaltige Investments spezialisierten Plattform Wiwin soll zum 1. März 2022 anlaufen. Die Anlage ist für Privatpersonen einer Summe von 250 Euro möglich. Im Gegensatz zum Crowdfunding erhält man beim Crowdinvesting ein Wertpapier als Gegenleistung. Das digitale Wertpapier wird in diesem Fall über Wiwin ausgegeben und mit 5,5 % jährlich verzinst. Es ist bereits das zweite Crowdinvesting des Bürgerenergie-Verbandes über die Plattform Wiwin. Im Jahr 2017 seien bei einer ähnlichen Kampagne in kurzer Zeit 500.000 Euro zusammengekommen.

Gründer von Wiwin ist Matthias Willenbacher, Mitgründer und Namensgeber des Windkraft-Pioniers Juwi. 2015 stieg Willenbacher aus der Juwi-Geschäftsführung aus. Seit 2016 ist er Beirat der Bürgerwerke.

“Sowohl die Bürgerwerke-Gemeinschaft als auch wir von Wiwin glauben an eine Energieversorgung, die zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen kommt. Um dieses Ziel zu erreichen, muss jedoch jede und jeder von uns aktiv werden. Und genau dafür stellt das Crowdinvesting der Bürgerwerke eine perfekte Möglichkeit dar.“

24.2.2022 | Quelle: Bürgerwerke | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH