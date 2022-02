Klimaneutrale Seefracht: DB Schenker und CMA CGM kaufen Biokraftstoff

Die DB Schenker bietet ihren Kunden die Möglichkeit, Stückgut netto-emissionsfrei über das Meer zu transportieren. Laut DB Schenker ist es das erste Angebot dieser Art.

Dafür hat DB Schenker gemeinsam mit der französischen Reederei CMA CGM hat das Unternehmen mehr als 2.500 Tonnen sogenannte fortschrittlichen Biokraftstoff für die Seefracht eingekauft. Dabei handelt es sich um Biokraftstoffe aus Abfall- und Reststoffen, die in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED II in einer Positivliste festgelegt sind. Ein mögliches Ausgangsmaterial sind gebrauchte Speiseöle. Der Biokraftstoff kann ohne Anpassungen der Infrastruktur oder der Lieferkette in den regulären Seefracht-Betrieb eingespeist werden und gilt damit als besonders einfach anwendbar.

Dass auch in der Herstellungskette der Biokraftstoffe CO2-Emissionen entstehen, kompensieren die Unternehmen durch eine „Überallokation“. Sie kaufen also mehr Biokraftstoff ein, als sie für die als emissionsfrei bezeichneten Transporte brauchen. So senken sie die Emissionen der „normalen“ Transporte. In Summe sollen sich mit der eingekauften Menge an Biokraftstoffen die Treibhausgasemissionen um 7.000 Tonnen CO2-Äquivalente senken lassen. Der Kauf von 2.500 Tonnen Biokraftstoff sei einer der bisher „bedeutendsten“ in der Seefracht.

Kund:innen von DB Schenker können die „carbon zero-LCL-Option“ ab sofort buchen. Sie erhalten dann ein Zertifikat über die Emissionsreduktion für ihre Klimabilanz. Das Angebot soll für für alle LCL-Transporte (Less-than Container Load) und zusätzliche FCL-Container (Full Container Load) gelten.

„Unser Ziel bei DB Schenker ist es, bis 2040 klimaneutral zu sein“, sagt Thorsten Meincke, Vorstand für Luft- und Seefracht bei DB Schenker.

Die CMA CGM-Gruppe will bis 2023 mindestens 10 Prozent ihres Verbrauchs durch alternative Kraftstoffe decken, erklärt Olivier Nivoix, Executive Vice President, Lines, CMA CGM. CO2-neutral will das Unternehmen bis 2050 werden.

Seit Ende 2021 fährt vor der norwegischen Küste ein batterie-elektrisches Containerschiff in einem zweijährigen Testbetrieb. Es ist nicht nur ohne Verbrennungsmotor unterwegs, sondern obendrein auch noch autonom.

Damit sind beide Unternehmen den Vorgaben der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO voraus. Diese fordert bis 2050 lediglich eine Reduktion der spezifischen Treibhausgasemissionen um 70 Prozent.

25.2.2022 | Quelle: DB Schenker | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH