Weltweit größte Photovoltaik-Dachanlage in Dänemark installiert

Im dänischen Horsens ist eine Industriedach-PV-Anlage mit 35 Megawatt Leistung in Betrieb gegangen. Es soll sich und die weltweit größte Photovoltaik-Dachanlage handeln. Sie deckt den Eigenbedarf eines Logistikzentrums und versorgt 140 Ladestationen für E-Autos.

In Dänemark hat das Logistikunternehmens DSV auf einem neuen Logistikzentrum die mutmaßlich derzeit weltweit größte Photovoltaik-Dachanlage in Betrieb genommen. Mit rund 78.000 installierten Solarmodulen auf einer Fläche von über 300.000 Quadratmetern – das entspricht rund 42 Fussballfeldern – setzt das Projekt im dänischen Horsens weltweit neue Maßstäbe. Die installierte Leistung beträgt 35 Megawatt, die erwartete jährliche Stromproduktion liegt bei 33 Gigawattstunden (GWh). Damit kann das Logistikzentrum nicht nur seinen Eigenbedarf vollständig decken, sondern zusätzlich 140 Ladestationen für Elektrofahrzeuge vor Ort betreiben. Die CO₂-Einsparung beträgt jährlich rund 5.300 Tonnen und liefert einen Beitrag zur Klimastrategie von DSV.

Der ausführende dänische Anbieter SolarFuture ApS entschied sich für ein Photovoltaik-Montagesystem von Ernst Schweizer AG. Zum Einsatz kommt das ballastierte Montagesystem MSP-FR East-West. Dabei soll es sich laut Hersteller um eine aerodynamisch optimierte Lösung handeln, die man schnell und komplett ohne Dachdurchdringung installieren kann. Die hohe Montagegeschwindigkeit sollen die Installateur:innen durch eine teilweise Vormontage sowie durch ein Klicksystem erzielen, das weniger Verschraubungen erfordert. Die Ost-West-Ausrichtung der Photovoltaik-Module sorgt für eine gleichmäßige Energieerzeugung über den Tagesverlauf, steigert die Eigenverbrauchsquote und entlastet das Stromnetz in Spitzenzeiten.

„Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie industrielle Dachflächen zum Motor der Energiewende werden können”, sagt Gunnar Johansson, Geschäftsbereichsleiter Solar der Ernst Schweizer AG. Es sei ein starkes Signal, wie man Dachflächen intelligent für die Energiewende nutzen könne.

In Deutschland gilt die 18 MW große Photovoltaik-Dachanlage an einem Logistikstandort in Marl als derzeit größte Industriedach-PV-Anlage.

