Metro: Größte Photovoltaik-Dachanlage Deutschlands in Betrieb

Am Logistikstandort Marl haben Goodman, Baywa re und Metro die derzeit größte Photovoltaik-Dachanlage Deutschlands eröffnet.

In einer unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit haben der Immobilienkonzern Goodman, das Erneuerbare-Energien-Unternehmen Baywa re und der Großhändler Metro eine Photovoltaik-Großanlage errichtet. Sie haben am Metro Logistikstandort Marl eigenen Angaben zufolge die derzeit größte Photovoltaik-Dachanlage Deutschlands eröffnet, die aus einer Solaranlagen mit rund 6 MW Leistung und einer weiteren Teilanlage mit 12 MW Leistung besteht. Insgesamt entsprechen die beiden Photovoltaik-Anlagen einer Fläche von 14 Fußballfeldern mit 43.000 installierten Photovoltaik-Modulen und einer Gesamtleistung von 18 MW. Somit erfüllen die Unternehmen zugleich einen bedeutsamen Beitrag zur Förderung der erneuerbaren Energien und zur Umsetzung der ehrgeizigen Klimaziele der Landesregierung Nordrhein-Westfalens.

Größte Photovoltaik-Dachanlage Deutschlands beispielhaft für NRW

„Die größte Photovoltaik-Dachanlage Deutschlands steht jetzt hier in Marl im Ruhrgebiet. Als Leuchtturmprojekt ist das im Schulterschluss realisierte Vorhaben beispielhaft für die nachhaltige Energieerzeugung der Zukunft und für den beschleunigten Ausbau der Solarenergie bei uns in Nordrhein-Westfalen“, sagt Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. „Günstiger, ortsnah hergestellter Strom ist für Unternehmen mittlerweile ein zentraler Standortfaktor und für unser Land ein Schlüssel auf dem Weg zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas.”

Die Photovoltaik-Anlage soll genug sauberen Strom erzeugen, um den Eigenbedarf von Metro Logistics am Standort zu decken und überschüssige Energie ins Netz einzuspeisen. Zudem ist der gesamte Gebäudekomplex bereits mit dem Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet worden. Für Metro als internationalen Großhändler ist der Klimaschutz eigenen Angaben zufolge in vielen Bereichen von besonderer Bedeutung. Mit 102 Märkten allein in Deutschland seien die Herausforderungen vielfältig. Etwa bei Themen wie der Erneuerung der Wärmeinfrastruktur, der Umstellung von Kühlsystemen auf natürliches Kühlmittel sowie einer Ausweitung der Elektro-Fahrzeugflotte und die verstärkte Nutzung von Photovoltaik.

„Die Inbetriebnahme der PV-Anlage in Marl ist ein wichtiger Schritt für unsere Klimastrategie. Metro hat sich 2021 das Ziel gesetzt, den CO 2 -Fußabdruck weltweit konsequent zu reduzieren und bis 2040 im eigenen Geschäftsbetrieb vollständig klimaneutral zu sein“, sagt Christiane Giesen, Arbeitsdirektorin und Mitglied des Vorstands der Metro AG.

19.9.2023 | Quelle: Metro | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH