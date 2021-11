Der internationale Immobilienkonzern Goodman baut auf dem Dach seines Logistikzentrums Alblasserdam in den Niederlanden auf der Fläche von 33.300 Quadratmetern eine Photovoltaik-Aufdachanlage. Diese soll mehr Strom liefern, als die Kunden im Logistikzentrum verbrauchen.

Baywa re und der internationale Immobilienkonzern Goodman erweitern ihre Zusammenarbeit mit der Errichtung einer neuen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Logistikzentrums Alblasserdam in den Niederlanden. Mit einer Leistung von 7 MW wird sich die Photovoltaik-Aufdachanlage über eine Fläche von 33.300 m² erstrecken. Das entspricht einer Fläche von fünf Fußballfeldern. Damit ist es das bisher größte PV-Dachanlagenprojekt für beide Unternehmen. Das Projekt wird von GroenLeven, der niederländischen Tochtergesellschaft von Baywa re, umgesetzt.

Das von Baywa re entwickelt Montagesystem Novotegra soll dabei eine optimale Nutzung der Dachfläche ermöglichen. Des Weiteren wird eine Flachdachvariante installiert, die dank einer Click-Fit-Funktion kurze Installationszeiten sowie eine bestmögliche Lastverteilung garantieren soll. Zusätzlich setzt man eine Spannung von 1500 V zur Optimierung der Stromerzeugung ein.

Kerstin Schmidt, Geschäftsführerin der Baywa re Power Solutions GmbH, sagt: „Goodman und Baywa re teilen dieselbe Vision, wenn es darum geht, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir sind stolz darauf, Goodman bei der Realisierung von großflächigen Solaraufdachanlagen an zahlreichen Logistikstandorten in den verschiedensten Ländern Europas unterstützen zu dürfen.”

Photovoltaik-Aufdachanlage speist Überschusse ins Netz ein

Lien Standaert, Country Manager Belgium and the Netherlands bei Goodman ergänzt: „Unser Ziel ist es, bis 2025 weltweit 400 MW an Photovoltaik zu installieren, fast ein Viertel davon in Kontinentaleuropa. Dadurch werden wir den Strombedarf unserer Kunden vollständig durch erneuerbare Energien decken und sie beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützen können. Die PV-Anlage auf dem Dach des Logistikzentrums Alblasserdam ist ein Highlight unter unseren zahlreichen Nachhaltigkeitsprojekten. Die Photovoltaik-Aufdachanlage wird weit mehr Strom produzieren, als für den Bedarf unserer Kunden, die das Vertriebszentrum nutzen, notwendig ist. Der überschüssige Grünstrom wird ins Netz eingespeist und vor Ort für den Strommarkt verfügbar gemacht.”

Multinationale Unternehmen wie Goodman spielen bei der Umsetzung der Energiewende eine immer wichtigere Rolle. Baywa re unterstützt Gewerbe- und Industriebetriebe in aller Welt mit maßgeschneiderten, ganzheitlichen Energielösungen, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen und ein höheres Maß an Unabhängigkeit bei der Energieversorgung erreichen zu können. Die Partner arbeiten bereits an weiteren gemeinsamen Projekten.

8.11.2021 | Quelle: Baywa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH