BayWa: PV-Dachanlage für Goodmann und Metro

BayWa baut eine 18 MW PV-Anlage auf das Logsitikzentrum der Metro in Marl. Eigentümer der Immobilie ist der Goodmann-Konzern.

Die BayWa re realisiert für den Immobilienkonzern Goodmann eine PV-Aufdachanlage mit einer Leistung von 18 Megawatt (MW). Wie BayWa mitteilte, ist das eines der größten PV-Dachsysteme der Republik. Konkret werde das Unternehmen das Solarkraftwerk auf den beiden bestehenden Gebäuden des Goodman Marl Logistics Centres in Marl in Nordrhein-Westfalen errichten. Die zwei Dachflächen werden mit 6 MWp beziehungsweise 12 MWp entsprechend ihrer Größe vollflächig belegt. Dazu werden insgesamt mehr als 43.000 PV-Module installiert.

Betreiber der Liegenschaft ist Metro Logistics, einem deutschen Dienstleister für Beschaffungs-, Distributions- und Kontraktlogistik sowie für die Logistikabwicklung im E-Commerce. Die Photovoltaikanlage wird vorrangig den Energiebedarf des Gebäudes und von Metro Logistics decken; der überschüssige Strom wird ins Netz eingespeist. Die Photovoltaikanlage soll bis Ende 2023 fertiggestellt sein.

Marie Maggiordomo, Head of Innovation & Sustainability bei Goodman CE, sagt: „Wir bauen unsere Kapazitäten für die Erzeugung grüner Energie weiter aus und helfen so unseren Kunden, ihre Emissionen zu minimieren. Zudem werden damit die Anforderungen an die Stromnetze reduziert. Photovoltaikanlagen gehören inzwischen zum Standardprogramm in unseren Projekten. Aber auch die entsprechende Nachrüstung bestehender Gebäude ist von Bedeutung. Die großen Dächer unserer Gebäude bieten enorme Potenziale für die Erzeugung erneuerbarer Energie, das gilt natürlich besonders für ein Dach von der Größe des Logistikzentrums Marl.“

„Im vergangenen Jahr haben wir in unserem weltweiten Portfolio 78 MWp an neuer PV-Leistung installiert und zugesichert. Damit nähern wir uns unserem Ziel von 400 MWp bis zum Jahr 2025. Wir arbeiten eng mit METRO und BayWa r.e. zusammen, um das Großprojekt in Marl zu realisieren.“

PV deckt Strombedarf von Metros Logsitikzentrums

Das Goodman Marl Logistics Centre ist seit 2017 der größte Logistik-Hub von Metro Logistics. Von dem strategisch günstig gelegenen Standort aus sind fünf Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher in einer Fahrstunde erreichbar. Er unterstützt die effiziente Distribution von Food- und Non-Food-Produkten in ganz Deutschland.

Armin Koeller, CEO von Metro Logistics, fügt hinzu: „Wir begrüßen die Installation der Photovoltaikanlage durch Goodman, da dies zur allgemeinen Nachhaltigkeitsstrategie von Metro beiträgt. Diese umfasst eben auch den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Metro-eigenen Gebäude. An den meisten Tagen wird die Photovoltaikanlage den Energiebedarf des Lagers in Marl decken können.“

Andrea Grotzke, Global Director of Energy Solutions bei BayWa r.e., sagt: „Unsere jüngste Zusammenarbeit mit Goodman in Marl ist ein weiteres erfolgreiches Projekt, das unsere langjährige und erfolgreiche Beziehung unterstreicht. In der Vergangenheit haben wir Goodman bereits mit der Bereitstellung mehrerer großer Solar-Aufdachanlagen in Deutschland, Belgien und den Niederlanden unterstützt. In diesem Jahr werden wir gemeinsam den Meilenstein von 24 umgesetzten Projekten mit einer Gesamtleistung von 60 MWp erreichen.“

22.6.2023