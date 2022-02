Daimler Truck liefert erste Serien Batterie-LKW aus

Daimler Truck hat die ersten Serienfahrzeuge des neuen Batterie-LKW der Marke eActros ausgeliefert. Logistiker DB Schenker und Dachser sind die Kunden je eines Fahrzeuges.

Daimler Truck hat die ersten Fahrzeuge aus der Serie der Batterie-LKW, Marke eActros, an Kunden ausgeliefert. Wie die Mercedes-Benz-Tochter mitteilte, sei der erste vollelektrische Serien-eActros aus dem Mercedes-Benz Werk in Wörth am Rhein nun in Kundenhand. Karin Rådström, CEO Mercedes-Benz Lkw, hat dem Logistikdienstleister DB Schenker einen eActros 300 für den schweren Verteilerverkehr übergeben. Die Branche setzt neben Batterien auch auf Brennstoffzellen.

DB Schenker setzt den eActros für den Transport von palettierten Sendungen im Raum Leipzig ein. Das Fahrzeug verfügt über ein zulässiges Gesamtgewicht von 19 Tonnen. Nach der Fördermittelfreigabe hat Daimler Truck den LKW nun übergeben können. DB Schenker hat schon im Vorfeld umfangreiche Erfahrungen mit einem Prototyp des eActros gesammelt.

Außerdem hat Daimler-Truck hat einen ersten eActros LKW aus der Serienproduktion an den Logistikdienstleister Dachser geliefert. Dachser plane schon jetzt weitere eActros in die Fahrzeugflotte aufzunehmen. „Der Serien-eActros ist ein wichtiger Baustein unseres Stadtbelieferungskonzepts Dachser Emission-Free Delivery, das wir aktuell auf elf europäische Metropolregionen erweitern“, sagte Dachser-CEO Stefan Hohm. Das Fahrzeuge werde den seit 2019 in der Praxis getesteten Prototyp ablösen . „Der eActros hat in Stuttgart seinen Alltagswert bewiesen, vor allem wenn es um die emissionsfreie Direktbelieferung von Kunden mit palettierter Ware geht. Darüber hinaus sehen wir für den vollelektrischen 19-Tonner auch einiges Potenzial in Shuttle-Verkehren. Wir gehen davon aus, dass das Fahrzeug ein breites Einsatzfeld in der nachhaltigen Stückgutlogistik finden wird.“

Reichweite bis 400 Kilometer

In Stuttgart liefert Dachser mit dem eActros Stückgut – d. h. palettierte Sendungen, die zu groß und schwer für den Paketversand sind – an seine Kunden in der Innenstadt. Zusätzlich versorgt der Elektro-Lkw, im Zusammenspiel mit einem FUSO eCanter (7,5 Tonnen), ein innerstädtisches Mikrohub mit Sendungen, die dann auf der letzten Meile mit elektrisch unterstützten Lastenrädern verteilt werden. Alle Stückgutsendungen in einem fest definierten Gebiet (DACHSER Emission-Free Delivery) werden von Dachser lokal ohne CO2- und Stickoxid-Emissionen zugestellt.

Wie Daimler Truck außerdem mitteilte, bestehen die Batterien des eActros wahlweise aus drei (eActros 300) oder vier Batteriepaketen (eActros 400). Dies eböten zudem jeweils eine installierte Kapazität von 112 kWh und eine nutzbare Kapazität von rund 97 kWh. Mit vier Batteriepaketen hat der eActros 400 eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Technologisches Herzstück des Elektro-Lkw sei die Antriebseinheit, eine elektrische Starrachse mit zwei integrierten Elektromotoren und Zwei-Gang-Getriebe. Die beiden flüssigkeitsgekühlten Motoren generierten ferner eine Dauerleistung von 330 kW sowie eine Spitzenleistung von 400 kW.

28.2.2022 | Quelle: Daimler Truck | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH