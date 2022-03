REC und Sonnenstromfabrik planen Kooperation

Die Wismarer Sonnenstromfabrik und die REC Gruppe wollen kooperieren. Dazu wollen sie in Wismar eine Produktion von Hochleistungsmodulen mit der Butterfly-Technologie von REC aufbauen.

Die REC Group, ein internationales Unternehmen im Bereich Solarenergie mit Hauptsitz in Norwegen, und die Sonnenstromfabrik (CS Wismar GmbH), ein Hersteller von Photovoltaikmodulen in Europa planen, eine Absichtserklärung über eine strategische Partnerschaft abzuschließen.

Im Mittelpunkt der geplanten Kooperation steht der Aufbau der Produktion von Hochleistungsmodulen mit der von REC patentrechtlich geschützten Butterfly-Technologie am Sonnenstromfabrik-Standort in Wismar. Außerdem streben die Partner gemeinsame Projekte in europäischen Märkten an. Die Sonnenstromfabrik hat sich mit einem differenzierten Produktportfolio auf die Premium-Segmente im Photovoltaik-Bereich spezialisiert. Durch die Partnerschaft mit REC will sie die Effizienzsteigerung bei den Photovoltaik-Modulen beschleunigen.

Der Einsatz der Split-Zellen- und Junction-Box-Technologie von REC ermöglicht auch bei teilweiser Abschattung höhere Erträge. Durch die Zusammenarbeit mit REC erlangt die Sonnenstromfabrik zudem einen Vorsprung bei der Optimierung der Butterfly-Technologie für Perc-Module.

„Patentstreitigkeiten vermeiden“

Im Rahmen des Memorandums werden die Parteien auch alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem EP 3 017 520-Patent von REC vermeiden. Dieses bezieht sich auf die Leapfrog- und die preisgekrönte Split-Cell- und Junction-Box-Technologie von REC. Eine Vereinbarung über die gegenseitige Zusammenarbeit wird zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen. Dabei erwarten die Parteien, dass sie eine Lizenz für das EP 3 017 520-Patent von REC beinhaltet. Die Split-Cell- und Junction-Box-Technologie von REC kommtt seit mehr als einem halben Jahrzehnt in REC-Produkten zum Einsatz. Sie ist damit ein Hauptmerkmal von REC-Solarmodulen der TwinPeak 4-, N-Peak-2-, Alpha und Alpha-Pure-Serie.

Die Unternehmen kooperieren bereits seit einigen Jahren bei Low Carbon Produkten der Sonnenstromfabrik. Hierzu liefert REC entsprechend nachhaltig produzierte Wafer vom Produktionsstandort in Norwegen.

Geteilte Solarzellen

Bernhard Weilharter, Geschäftsführer der Sonnenstromfabrik / CS Wismar GmbH erklärt: „Durch die strategische Partnerschaft mit REC werden wir unseren Weg zu einer kompromisslosen Hochleistungstechnologie der Sonnenstromfabrik weiter beschleunigen. Die patentierte Split-Cell- und Junction-Box-Technologie von REC ist aufgrund der immer größer werdenden Solarzellen derzeit unumgänglich geworden. Die Zellen müssen geteilt werden, um die Ströme auf ein Niveau zu reduzieren, das von den Wechselrichtern bewältigt werden kann. Die innovative Technologie von REC ist in der Branche weithin anerkannt, da sie unübertroffene Leistungs- und Effizienzsteigerungen ermöglicht.“

„Bei REC sind wir uns darüber im Klaren, dass eine echte Energiewende nur mit mutigen Innovationen möglich ist“, sagt Jan Enno Bicker, CEO der REC Group. „In Anbetracht der Dringlichkeit des Klimawandels müssen wir die Verbreitung hocheffizienter sauberer Technologien jetzt beschleunigen. Als mehrfacher Preisträger und Vorreiter für bahnbrechende Solarprodukte sind wir stolz darauf, unsere Kräfte mit einer Premiummarke wie der Sonnenstromfabrik zu bündeln und den Zugang zu unserer führenden Technologie in einer Weise zu ermöglichen, die die harte Arbeit und die Investitionen von REC anerkennt und einen fairen Wettbewerb respektiert. Dies wird den Verbrauchern die größtmögliche Leistung und die meisten Vorteile bieten.“

1.3.2022 | Quelle: Sonnenstromfabrik | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH