Photovoltaik und Wind erreichen Marktparität in Europa

Im Zuge steigender Strompreise haben Photovoltaik und Wind onshore in vielen Staaten Europas die Marktparität erreicht. Das zeigt eine Studie des Beratungshauses enervis.

Strom aus Photovoltaik (PV) und Wind hat im letzten Jahr in Europa die Marktparität erreicht. Das geht aus einer Studie der enervis energy advisors hervor. So erreichten 2021 die Marktwerte für PV und Wind onshore Rekordniveau, was vor allem auf stark gestiegene Preise für Erdgas und CO2-Zertifikate zurückzuführen ist. In dieser Folge wurde in fast allen europäischen Märkten Marktparität erreicht. Die Marktwerte von Photovoltaik und Wind an Land erhöhten sich dabei insbesondere wegen des Anstiegs der Strom-Großhandelspreise in der zweiten Jahreshälfte. Aktuell befinden sich mittelfristige Future-Notierungen für Erdgas, aufgrund des Ukraine-Kriegs, weiterhin auf hohem Niveau.

Enervis hat dazu einen Bericht zum Status Quo der Marktparität von PV und Onshore-Wind in 25 europäischen Ländern veröffentlicht. Wie das Unternehmen darin außerdem festhält, stiegen die technologiespezifische Vollkosten (LCOE) von PV- und Onshore-Wind-Projekten um 15 bis 20 Prozent an im Vergleich zum Jahr 2020. Die höheren Strommarkterlöse in 2021 haben das aber mehr als kompensieren können.

Zudem kündigten Entwickler 2021 rund 19 Gigawatt (GW) Erneuerbare Energien-Projekte außerhalb von Fördersystemen an. Der förderfreie EE-Ausbau erreichte damit das Niveau von 2019. Onshore-Wind-Projekte wurden überwiegend in Nordeuropa und Spanien, Offshore-Wind-Projekte in Nordwesteuropa angekündigt. Spanien steht weiterhin an der Spitze hinsichtlich angekündigter PV-PPAs.

PPA: Wettbewerb nimmt zu

Der Bericht der enervis zeige, dass auch zukünftig eine zunehmende Anzahl an europäischen Märkten für PPA-Projekte attraktiv sind. Dort nehmen zudem die PPA-Aktivitäten und der Wettbewerb zu.

Die Entwicklung von Marktwerten hat verschiedene Einflußfaktoren. Dazu zählen das Preisniveau von fossilen Brennstoffen, die Stromnachfrageentwicklung und der Anteil Erneuerbarer Energien am Strommix. Steigende Anteile von Erneuerbaren Energien reduzieren langfristig die Erlöse im Strommarkt.

Hierzu Franziska Sicker, Consultant bei enervis: „Angesichts des Kriegs in der Ukraine gewinnt die Unabhängigkeit von Energieimporten an Bedeutung und wird den Ausbau der Erneuerbaren Energien beschleunigen. In Märkten, in denen Marktparität besteht, erwarten wir steigende PPA-Volumen sowie eine Erhöhung der auktionierten Kapazitäten.“

4.3.2022 | Quelle: enervis | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH