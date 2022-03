Schleswig-Holstein zeichnet Kommunen für Klimaschutz aus

Schleswig-Holstein hat seine progressivsten Klimaschutz-Kommunen bei der EnergieOlympiade geehrt. Die Preise gehen an Flensburg, Norderstedt und den Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Das Bundesland Schleswig-Holstein hat im Rahmen seiner EnergieOlympiade zum zehnten Mal Kommunen für herausragende und nachahmenswerte Projekte zum Klimaschutz ausgezeichnet. Das teilte die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EKSH) mit. Demnach haben die Kommunen ein Preisgeld von insgesamt rund 100.000 Euro erhalten. Anlässlich des Jubiläums habe die Landesregierung zudem einen Sonderpreis für die erfolgreichsten Kommunen in der schon fast 15-jährigen Geschichte der EnergieOlympiade ausgelobt. Ministerpräsident Daniel Günther hat die drei Siegerkommunen ferner zusammen mit dem Veranstalter EKSH mit Urkunden ausgezeichnet.

Der Ministerpräsident würdigte die Preisträger. „Mit Ihrem Engagement für kommunalen Klimaschutz sind Sie Vorbilder. Sie leisten mit Ihren Projekten somit einen großen Beitrag, um Emissionen zu senken und Energie zu sparen“, sagte er. Jeder könne mit Tatkraft und Kreativität aus Ideen Wirklichkeit werden lassen und einen wichtigen Beitrag für mehr Klimaschutz leisten. Günther: „Wir können unsere Ziele beim Einsparen von Kohlendioxid nur gemeinsam erreichen. Herzlichen Dank dafür, dass Sie mit Ihren Projekten dabei vorangehen und zeigen, was möglich ist.“

Preise für Flensburg, Norderstedt und Kreis Rendsburg-Eckernförde

Eine Fachjury beurteilte Engagement und Innovationskraft der Kommunen. Für die Amtsgemeinden ging der Preis an die Klimaschutzregion Flensburg, bei den Städten an die Stadt Norderstedt und bei den Kreisen an den Kreis Rendsburg-Eckernförde. EKSH-Geschäftsführer Prof. Dr.-Ing. Frank Osterwald betonte den Mehrwert der EnergieOlympiade für alle Kommunen im Land. „Unsere EnergieOlympiade ermuntert alle Kommunen in Schleswig-Holstein, sich immer wieder dem Wettbewerb, um die besten Projekte mit den Nachbarkommunen zu stellen. Und alle, die mitmachen, zeigen wertvolle Beispiele für diejenigen auf, die noch auf der Suche nach geeigneten Klimaschutz-Maßnahmen sind.“ Die EKSH wolle deshalb mit ihren Programmen und Aktivitäten animieren, um längerfristig zum Klimaschutz in Kommunen beizutragen. „Copy & Paste ist hier ausdrücklich erwünscht“, so Osterwald.

Die Klimaschutzregion Flensburg erhielt die Ehrung wegen zahlreicher Projekte auf Gemeinde- und Amtsebene sowie für ihr einmaliges Organisationsmodell. Dabei finanzieren alle 37 kommunalen Mitglieder – darunter auch kleine und finanzschwache Gemeinden – durch ihre Mitgliedsbeiträge das gemeinsame Klimaschutzmanagement.

Norderstedt hat die meisten siegreichen Projekte und die insgesamt zweithöchste Anzahl an Einreichungen unter den Städten vorzuweisen und konnte sich somit knapp vor der Landeshauptstadt Kiel durchsetzen. Der Kreis errang die meisten Siege eines Landkreises seit Beginn der EnergieOlympiade 2007. Bemerkenswert auch hier das Organisationsmodell der ersten Klimaschutzagentur auf Kreisebene im Land, die gerade ihre Arbeit aufgenommen hat.

EnergieOlympiade 2022

Bei Kaffee und Kuchen vertieften der Ministerpräsident und die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen ihren Austausch zu Themen des kommunalen Klimaschutzes. Wettbewerbsleiter Dr. Klaus Wortmann nutzte die Gelegenheit und rief die anwesenden Kommunen direkt dazu auf, schon jetzt Projekte zu definieren, die bei der kommende EnergieOlympiade im Herbst 2022 eingereicht werden können.

Die EnergieOlympiade der EKSH wird durch die Partner Kommunale Landesverbände, Investitionsbank-Energieagentur, Landesregierung und das Frankfurter Klimabündnis unterstützt und steht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Daniel Günther.

4.3.2022 | Quelle: EKSH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH