Mit der ZeroFlame-Technologie stellt der Pelletskesselspezialist Ökofen eine besonders saubere Pelletsheizung vor.

Ökofen hat eine neuartige Verfeuerungstechnologie mit der Bezeichnung ZeroFlame entwickelt. Sie ist laut Unternehmen das Ergebnis jahrelanger intensiver Arbeit in der unternehmenseigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie eines europaweit durchgeführten Praxisfeldtests. Die ZeroFlame-Technologie soll das Verbrennungsverhalten so verändern, dass man die Staubemissionen unter 2,5 mg/m³ senkt. Dadurch erhalten die Kunden den Innovationsbonus von plus fünf Prozent in der BEG-Förderung. Der Hersteller erzielt dies durch eine speziell ausgeklügelte Luftstromführung und Luftstromanreicherung in Kombination mit der besonderen Brennkammerkonstruktion. Das sorgt für einen ganz besonderen Effekt: Die Flamme verschwindet fast vollständig und reduziert die Feinstaub-Partikelemissionen auf ein Minimum. Auf kostenintensive Filtertechnik kann man vollständig verzichten.

Für die ganzjährige Pelletbevorratung im Freien bietet Ökofen künftig einen Gewebetank mit einem Fassungsvermögen von 2,7 bis 3,3 Tonnen zur Außenaufstellung an. Der Flexilo Outdoor Außentank ist als Bausatz in Holzrahmenkonstruktion inklusive Bodenplatte und wasserdichter, UV-beständiger Folie mit Reißverschlüssen und wahlweise auch mit einer Blechfassade erhältlich. Er bietet die perfekte Lösung, wenn der Platz innerhalb des Gebäudes nicht vorhanden ist.

Außerdem bietet die aktuelle Version 2.0 der Ökofen myPelletronic-App neue Funktionen, optimierte Leistung und frisches Design. Die App ermöglicht den Nutzern mit nur einem Klick den Vollzugriff auf ihre Pelletheizung. So können sie jederzeit und überall alle Einstellungen einsehen und falls notwendig Änderungen vornehmen. Neben einer einfachen Menüführung, die identisch ist mit dem Heizungsbedienteil, können auch Push-Benachrichtigungen mit wichtigen Statusinformationen und ein Fernzugriff eingerichtet werden. Das ermöglicht dem Fachhandwerk eine schnelle Fehleranalyse aus der Ferne.

Ökofen zeigt die neuartige Verfeuerungstechnologie ZeroFlame auf der Messe IFH in Nürnberg, die vom 26. bis 29.April stattfindet.

7.3.2022 | Quelle: Ökofen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH